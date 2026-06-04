Özbekistan'da kafe ve restoran cirosu 70 trilyon soma yaklaştı

·43·Ekonomi
Özbekistan'da kafe ve restoran cirosu 70 trilyon soma yaklaştı

Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Özbekistan'da 32 bin 266 toplu yemek işletmesi faaliyet göstermektedir.

Cari yılın Ocak–Nisan aylarında kafe, restoran ve diğer yemek mekanları aracılığıyla gerçekleştirilen satış hacmi 69,8 trilyon somaya ulaştı. Bu, 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %7,2 daha yüksek bir sonuçtur.

Ticaret hacminin büyük kısmı küçük işletmeler ve özel girişimcilik öznelere aittir. Payları %79,8'i oluşturmuştur.

Büyük işletmeler ise toplam göstergenin %20,2'sini oluşturmuştur. Bu rakamlar, Özbekistan'da yemek hizmetleri pazarındaki temel faaliyetin küçük ve orta ölçekli işletmeler temsilcileri tarafından sağlandığını göstermektedir.

ÖzbekistanUlusal İstatistik Komitesi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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