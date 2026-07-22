Ferran Torres Dünya Kupası replikasını düşürdü

İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki ikinci zaferini getiren golün sahibi Ferran Torres otele girerken küçük bir talihsizlik yaşadı.

Dünya şampiyonlarına verilen kupanın bir replikasını, yani özel bir kopyasını kazara düşürdü. Bu hediye, şampiyon futbolculara turnuvadan bir hatıra olarak veriliyor.

Olay kameralar önünde gerçekleştiği için görüntüler hızla internete yayıldı. Videoda Torres'in elindeki kupa replikasının kayıp yere düştüğü görülüyor. Bu görüntüler sosyal medyada birçok esprili yoruma neden oldu.

Ferran Torres, final maçındaki belirleyici golüyle İspanya Milli Takımı'nın ikinci kez dünya şampiyonu olmasına katkıda bulunmuştu.