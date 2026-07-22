Yapay zeka oyuncu ilk kez büyük bir sinema filminde başrol oynayacak

Yapay zeka yardımıyla yaratılan Tilli Norvud adlı dijital oyuncu, ilk uzun metrajlı filminde başrolü üstlenecek. Büyük Britanyamerkezli "Particle 6" film stüdyosu, "Uyumsuzluk" (Mismatch) adlı proje üzerinde çalışmalara başlandığını resmen duyurdu.

Filmin merkezinde, yaşayan bir bedeni, çocukluğu ve kişisel yaşam deneyimi olmayan dijital bir varlık yer alıyor. Dünyayı sadece diğer insanların bilgileri ve anıları aracılığıyla algılıyor. Olaylar, sistemden kaçan asi bir yapay zekanın onu içsel güvenlik kısıtlamalarını kaldırmaya ikna etmesiyle dramatik bir şekilde değişiyor.

"Uyumsuzluk", stüdyonun ilk büyük uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyor. Proje henüz başlangıç aşamasında. Yönetmen, senarist, kurgu ekibi ve yapay zeka uzmanlarından oluşan yaratıcı bir ekip oluşturuluyor.

Tilli Norvud hakkındaki haberler 2025 yılında yayılmıştı. Sinema dünyasına girişi, oyuncular arasında tepkilere yol açtı. Sendikalar, dijital karakterlerin gerçek oyuncuların emeği üzerine inşa edildiğini ve gelecekte oyunculuk mesleğini tehdit edebileceğinden endişe duyuyor.