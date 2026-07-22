178 milyon dolarlık saat rekor fiyata satıldı

Lüks ve mühendislik sanatının birleşimi Mystery Tourbillon saati, benzersiz tasarımı ve karmaşık mekanizmasıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. Sadece değerli süslemeleriyle değil, aynı zamanda modern saat yapımcılığının en yüksek başarılarını bünyesinde barındırmasıyla da öne çıkıyor.

Bu model, nadir bulunan çift üç eksenli (dual triple-axis) tourbillon mekanizması ile donatılmış olup, her bir detayı yüksek hassasiyet ve ustalıkla üretilmiştir. Saat kasasına elle yerleştirilen 31,70 karattan fazla elmas ise ona daha lüks bir görünüm kazandırıyor.

Edinilen bilgilere göre, bu özel saat açık artırmada 178 milyon dolara satıldı. Sonuç olarak Mystery Tourbillon tarihteki en pahalı ve en nadir saatlerden biri olarak kabul edilerek, koleksiyonerler ve lüks tutkunları arasında büyük ilgi uyandırdı.