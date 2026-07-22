178 milyon dolarlık saat rekor fiyata satıldı

·762·Dünya
178 milyon dolarlık saat rekor fiyata satıldı

Lüks ve mühendislik sanatının birleşimi Mystery Tourbillon saati, benzersiz tasarımı ve karmaşık mekanizmasıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. Sadece değerli süslemeleriyle değil, aynı zamanda modern saat yapımcılığının en yüksek başarılarını bünyesinde barındırmasıyla da öne çıkıyor.

Bu model, nadir bulunan çift üç eksenli (dual triple-axis) tourbillon mekanizması ile donatılmış olup, her bir detayı yüksek hassasiyet ve ustalıkla üretilmiştir. Saat kasasına elle yerleştirilen 31,70 karattan fazla elmas ise ona daha lüks bir görünüm kazandırıyor.

Edinilen bilgilere göre, bu özel saat açık artırmada 178 milyon dolara satıldı. Sonuç olarak Mystery Tourbillon tarihteki en pahalı ve en nadir saatlerden biri olarak kabul edilerek, koleksiyonerler ve lüks tutkunları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Lüks SaatMystery TourbillonRekor SatışMühendislikKoleksiyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'de mini helikopter düştü: iki turist yaralandıÇin'de mini helikopter düştü: iki turist yaralandıBugün, 03:02“Yeni fikirlere ihtiyaç var”: ABD ve Rusya arasında gizli görüşmeler yapıldı“Yeni fikirlere ihtiyaç var”: ABD ve Rusya arasında gizli görüşmeler yapıldıBugün, 00:26Japonya'da insana domuz böbreği nakli için hazırlıklar başladıJaponya'da insana domuz böbreği nakli için hazırlıklar başladıDün, 21:28Japon Roland Garros şampiyonu Rika Hiraki tutuklandıJapon Roland Garros şampiyonu Rika Hiraki tutuklandıDün, 20:2323 yaşındaki Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili bir savcılık personeli tutuklandı23 yaşındaki Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili bir savcılık personeli tutuklandıDün, 20:07Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethettiAnaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethettiDün, 19:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu