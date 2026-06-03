Zühre Soliyeva: Sevdiğim Sanatçılardan Kendim Bilet İsterim

Oyuncu Zühre Soliyeva, «24/7 Podcast» programmasına konuk olarak şov dünyasındaki ilişkiler ve konserlere gitme deneyimi hakkında açıkça konuştu.

Onun ifadesine göre, davet edilmediği durumlarda bile sevdiği sanatçıların ve grupların konserlerine gitmek için bilet istemekten çekinmiyor.

«Şov dünyası temsilcileri düğün veya konser düzenlediğinde genellikle ünlü yıldızları davet ediyorlar, beni ise bazen çağırmıyorlar. Örneğin, 'Dizayn' ve 'Million' gruplarının konserlerine gitmek istiyorum ama davet etmiyorlar. Buna alınmıyorum» diyor oyuncu.

Ayrıca Ferhod Saidov, Bunyod Saidov ve Dilmurod Sultanov gibi sanatçıların kendisini şahsen davet ettiğini de özellikle vurguladı.

Oyuncunun anlattığına göre, sevdiği bir sanatçının konserinden haberdar olduğunda, rahatlıkla «Konserinize geleceğim» diyerek iletişime geçiyor.

«Gaybulla Tursunov'un sanat hayatının başlarındaki şarkılarını çok severdim. Kısa sürede bir konser verdi. Beni davet ederler diye bekledim ama olmadı. Sonra kendim yazdım, o da hemen arayıp bana bilet vereceğini söyledi. Gittim ve çok keyif aldım. Benim için gerçek konser o oldu» sözleriyle konuşmasını tamamladı.