4 Haziran'da Taşkent'te Yağmur Bekleniyor

4 Haziran'da Özbekistan'ın birçok bölgesinde hava değişkenlik gösterecek. Meteorologlar bazı bölgelerde kısa süreli yağmur ve gök gürültülü fırtına görülebileceği konusunda uyarıyor.

Özhydromet verilerine göre, Taşkent'te günün ikinci yarısında kısa süreli yağış bekleniyor. Ayrıca bazı bölgelerde gök gürültülü fırtına görülebilir. Hava sıcaklığı gece 19-21 derece, gündüz ise 31-33 derece civarında olacak.

Taşkent vilayetinin bazı ilçelerinde de yağmur ve şimşek görülebilir. Sirderya, Cizzak ve Semerkant vilayetlerinde ise çoğunlukla kuru hava hakim olacak.

Fergana Vadisi vilayetlerinde akşam saatlerinde bazı yerlerde kısa süreli yağış ve gök gürültülü fırtına bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28-33 dereceye kadar ulaşacak.

Kaşkaderya ve Surhanderya vilayetlerinde hava kuru olacak, gündüz sıcaklığı 38 dereceye kadar çıkabilir. Buhara, Nevai, Karakalpakistan Cumhuriyeti ve Harezm vilayetinde de yağış beklenmiyor.

Rüzgar esas olarak doğu yönünden esecek. Bazı bölgelerde hızı saniyede 13-18 metreye kadar çıkabilir ve toz fırtınaları görülebilir.

Cumhuriyetin dağ eteği ve dağlık bölgelerinde durum daha karmaşık olabilir. Bazı yerlerde yağmur, gök gürültülü fırtına ve sel riski bulunmaktadır.

Uzmanlar, 2-5 Haziran tarihlerinde ülke genelinde hava sıcaklığının biraz düşeceğini tahmin ediyor. Aynı zamanda, yağışlar nedeniyle dağlık ve dağ eteği bölgelerde sel tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor.

Vatandaşların hava durumundaki değişiklikleri dikkate alarak dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.