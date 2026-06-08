Aleksandr Kerjakov Özbekistan'ın Dünya Kupası şanslarını değerlendirdi

Rusya milli takımının eski forveti Aleksandr Kerjakov, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ünlü futbolcu, turnuvanın favorileri, gol krallığı için başlıca adaylar, ev sahibi takımların şansları ve Dünya Kupası'na ilk kez katılan Özbekistan milli takımı hakkında konuştu.

Kerjakov'a göre, başlayacak Dünya Kupası'nın çok ilginç olması bekleniyor. Turnuvada tek bir net favori göstermenin zor olduğunu, ancak kupa için savaşabilecek birkaç güçlü milli takım bulunduğunu vurguladı.

"Başlayacak Dünya Kupası benim için çok ilginç. Şampiyonluk için tek bir favorim yok, ancak kupa için savaşacak güçlü bir milli takım grubu var: İngiltere, İspanya, Fransa ve Portekiz" dedi Kerjakov.

Bu görüş oldukça mantıklı. Çünkü DS 2026'da birkaç takım yüksek seviyeli kadro, büyük tecrübe ve yıldız futbolculara sahip. İngiltere son yıllarda çok güçlü bir nesil oluşturdu. İspanya geleneksel top kontrolü ve genç yetenekleriyle tehlikeli. Fransa ise her zaman büyük turnuvalarda ana favorilerden biri olmuştur. Portekiz de yıldız kadrosu ve büyük hedefleriyle ciddi bir aday olarak görülüyor.

Eski forvet, Dünya Kupası gol krallığı için başlıca adaylardan biri olarak Kylian Mbappe'yi özellikle dile getirdi. Ona göre, Fransa milli takımının lideri turnuvada çok gol atmak için büyük bir fırsata sahip.

"Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu olmak için adaylar arasında özellikle Kylian Mbappe'yi vurgulamak istiyorum. Bence bunun için şansı çok iyi" dedi Kerjakov.

Mbappe gerçekten böyle bir tahmin için en doğal adaylardan biri. Hızı, gol sezgisi, büyük maçlardaki soğukkanlılığı ve Fransa milli takımındaki rolü onu Dünya Kupası'ndaki en tehlikeli forvetlerden biri yapıyor. Büyük turnuvalarda Mbappe'nin belirleyici anlarda sözünü söylemesi defalarca gözlemlendi.

Kerjakov, turnuvada sürpriz yapabilecek takımlardan bahsederken, ev sahipleri Meksika, ABD ve Kanada'yı özellikle öne çıkardı. Ona göre, kendi sahalarında oynamak bu takımlara ekstra güç, güven ve taraftar desteği sağlayacak.

"Sürpriz yapabilecek çok güçlü olmayan milli takımlar arasında turnuva ev sahipleri Meksika, ABD ve Kanada futbolcularını öne çıkarırdım. Kendi sahalarında oynuyorlar, bu yüzden iyi sonuç almak için tüm fırsatlara sahipler. Belki içlerinden biri gerçekten turnuvanın en üst aşamalarına kadar ilerleyebilir" diye vurguladı.

Ev sahipliği faktörü Dünya Kupaları'nda her zaman büyük önem taşımıştır. Stadyumdaki taraftar baskısı, yerel koşullara adaptasyon, deplasman yorgunluğunun azlığı ve duygusal yükseliş bazen takımları beklenmedik sonuçlara götürür. Bu anlamda Kerjakov'un Meksika, ABD ve Kanada hakkındaki görüşü boşuna değil.

Sohbet sırasında Aleksandr Kerjakov, Özbekistan milli takımı hakkında da ayrıca durdu. Birçok Rus taraftar gibi Özbekistan'a sempati duyduğunu söyledi. Özellikle Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev ile şahsen tanıştıktan sonra milli takıma olan ilgisinin daha da arttığını vurguladı.

"Ayrıca, birçok Rus izleyici gibi ben de Özbekistan milli takımını destekliyorum. Özellikle, yakın zamanda Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev ile şahsen tanışma fırsatı buldum" dedi eski forvet.

Bu sözler, Özbekistan milli takımı etrafındaki uluslararası ilginin arttığını gösteriyor. Milli takımımızın ilk kez Dünya Kupası'na katılması nedeniyle sadece ülkemizde değil, komşu ülkelerde ve Rus futbolu çevrelerinde de özel ilgi uyandırıyor.

Ancak Kerjakov, Özbekistan için grup aşamasının çok zor geçeceğini açıkça belirtti. Ona göre, Portekiz, Kolombiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile aynı grupta yer almak temsilcilerimiz için büyük bir sınav olacak.

"Sorun şu ki, çok zor bir gruba düştüler. Bu dörtlüde Portekiz, Kolombiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımlarıyla güçlü bir rekabet olacak" dedi Kerjakov.

Gerçekten de, Özbekistan için 'K' grubu kolay değil. Portekiz, yıldız kadrosu ve büyük tecrübesiyle grubun favorilerinden biri olarak görülüyor. Kolombiya teknik, fiziksel olarak güçlü ve Güney Amerika futboluna özgü dinamik bir takım. Kongo DC ise çoğu kişinin düşündüğünden çok daha tehlikeli bir rakip olabilir.

Kerjakov, özellikle Kongo DC'yi yeterince değerlendirmemenin hata olduğunu vurguladı. Ona göre, bu milli takım Afrika kıtasının en güçlü ve fiziksel olarak en dayanıklı takımlarından biri.

"Nedense çoğu kişi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni yeterince değerlendirmiyor, oysa bu Afrika kıtasının çok güçlü bir takımı. Bu yüzden Özbekistan için çok zor olacak. Play-off'a kalmak bile Özbekler için büyük bir başarı olacak" dedi.

Bu değerlendirme taraftarlar için gerçek bir sinyal olmalı. Dünya Kupası'nda kağıt üzerinde o kadar da güçlü görünmeyen bir rakip bile sahada büyük sorun yaratabilir. Özellikle Afrika takımları hız, güç ve birebir mücadelelerdeki üstünlükle tehlikelidir. Kongo DC'ye karşı maçın Özbekistan için gruptaki en önemli karşılaşmalardan biri haline gelmesi muhtemeldir.

Kerjakov'a göre, Özbekistan'ın play-off'a kalması büyük bir başarı olacak. Bu sözlerde gerçeklik payı var. Çünkü temsilcilerimiz ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Böyle bir durumda gruptan çıkmak sadece sportif bir sonuç değil, aynı zamanda Özbek futbolu tarihindeki yeni bir rekor olacak.

Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası'ndaki katılımına 18 Haziran'da Kolombiya'ya karşı oynayacağı maçla başlayacak. İlk maç her zaman çok önemlidir. Takımın turnuvadaki psikolojik durumu, güven düzeyi ve sonraki maçlara hazırlığı üzerinde büyük etkisi vardır.

Dünya Kupası ise 11 Haziran'da Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti milli takımları arasındaki maçla başlayacak. Turnuva ABD, Meksika ve Kanada sahalarında düzenlenecek. Üç ülkenin ev sahipliği yapacağı bu şampiyonanın futbol tarihindeki en büyük organizasyonlardan biri olması bekleniyor.

Özbekistan için bu Dünya Kupası sadece bir maçlar dizisi değil. Bu, tarihi bir fırsat, Özbek futboluna dünya gözlerini çevirme imkanı ve yeni nesil için büyük bir ilham kaynağı. Kerjakov gibi deneyimli futbolcuların görüşleri, takımımızın bu turnuvada hangi sınavlarla karşılaşacağını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Sonuç basit: Özbekistan için kolay olmayacak. Ancak futbolda büyük olaylar tam da zor durumlarda yaratılır. Milli takımımız play-off'a kalırsa, bu gerçekten büyük bir sonuç olacak. Şimdi her şey sahada; karakter, hazırlık ve güvenle belirlenecek.