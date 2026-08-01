«En Güzel Yalan»: Anne oğluna gerçeği söylemedi

Sosyal medyada «En Güzel Yalan» adıyla yayılan dokunaklı olay, ağır bir hastalığa yakalanan altı yaşındaki bir çocuk ve annesi hakkındadır.

Hikayeye göre, Avustralyalı anne Ceva Arjan’ın altı yaşındaki oğlu Ömer, ağır bir kanser hastalığına yakalanmıştır. Doktorlar, çocuğun durumunun son derece ağır olduğunu ve hastalığı tedavi etmenin başka bir imkanı kalmadığını aileye bildirmiştir.

Bundan sonra annenin önünde zor bir seçim belirir. O, oğluna hastalığın gerçek durumunu söyleyip kalan günlerini korku ve depresyon içinde geçirmesine izin vermeyi ya da çocuğa umut vermeyi seçmek zorundadır.

Anne ikinci yolu seçer. Ömer’e tedavinin sonuç verdiğini, kanseri yenerek tamamen iyileştiğini söyler. Çocuğun annesinin sözlerine yürekten inanması için bu «zafer»i sembolik bir şekilde kutlamaya da karar verilir.

Hastanede, kanser hastalığını yenip tedavi kürünü başarıyla tamamlayan hastaların çaldığı bir «zafer zili» vardı. Hikayede anlatıldığına göre, anne hastane çalışanlarıyla anlaşarak Ömer’e bu zili çalma fırsatını yaratmıştır.

Ömer zili çalarken kendini hastalığı yenmiş bir çocuk olarak hisseder. Onun için bu an sadece bir tören değil, uzun süren tedavinin mutlu bir sonu olur.

Olay hakkındaki sosyal medya gönderilerinde, çocuğun daha sonra vefat ettiği ve son günlerini hastalıktan korkmadan, iyileştiğine inanarak geçirdiği belirtilmektedir.

Bu dokunaklı olay sosyal medyada hızla yayılıp pek çok insanı kayıtsız bırakmadı. Olayda, bir annenin evladını ağır gerçeklikten koruma çabası, çocuğun ruh halini koruma ve ona son anlarına kadar umut verme konuları yansıtılmaktadır.