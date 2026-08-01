Microsoft, Windows 11 RAM tüketimini azaltıyor

·47·Teknoloji
Microsoft, Windows 11 RAM tüketimini azaltıyor

Microsoft, Windows 11 işletim sisteminin RAM tüketimini önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan kapsamlı bir optimizasyon çalışması başlattı. Ixbt.com'un haberine göre, bu güncelleme 8 GB RAM'e sahip bilgisayar sahiplerinin sistemden çok daha rahat faydalanmasını sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gelecek değişiklikler hakkında Windows ve Devices bölümü başkanı Pavan Davuluri bilgi verdi. Onun sözlerine göre, yazılım ekibinin temel görevi Windows 11'in bütçe dostu cihazlarda da hızlı ve duyarlı kalmasını sağlamaktır.

Bellek tüketimini azaltma nedenleri

Bu tür değişikliklerin arkasında pazarın ekonomik durumu da yer alıyor. Yapay zeka teknolojilerini geliştirmek amacıyla DRAM modüllerine olan yüksek talep nedeniyle bellek fiyatları arttı. Sonuç olarak, birçok dizüstü bilgisayar üreticisi yeniden 8 GB RAM'e sahip baz konfigürasyonlara dönmek zorunda kalıyor.

Bu nedenle Microsoft, işletim sisteminin ilk önyükleme sırasında kapladığı alanı küçültmeyi planlıyor. Bu, kullanıcı uygulamaları başlamadan hemen önce daha fazla kaynağın serbest bırakılmasını ve sistemin genel verimliliğinin artmasını sağlayacak.

Teknik optimizasyon aşamaları

Şirket, WinUI 3 platformunu geliştirmeye devam edecek. Bu platform temelinde oluşturulan uygulamaların baştan beri daha az RAM tüketmesi öngörülüyor. Bu durum ise tüm sistemin kararlılığını olumlu yönde etkileyecek.

Ayrıca optimizasyon süreci, birçok modern Windows uygulamasının dayandığı Chromium ve WebView2 bileşenlerini de kapsayacak. Microsoft, bu araçları bellek açısından daha tasarruflu hale getirme sözü veriyor.

Şunu vurgulamak gerekir ki, şirket 8 GB belleği yeni önerilen standart olarak ilan etmiyor. Uzmanlar karmaşık görevler ve modern programlar için en az 16 GB RAM'e sahip bilgisayarları seçmeyi tavsiye etmeye devam ediyor. Yeni optimizasyonların Windows 11'de tam olarak ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor.

Windows 11MicrosoftRAMPavan DavuluriTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Honor Play11 Pro: 7000 mAh batarya ve 1,5K ekranla tanıtıldıHonor Play11 Pro: 7000 mAh batarya ve 1,5K ekranla tanıtıldıBugün, 06:58Kaza geçiren GeForce RTX 5060 Ti başarıyla onarıldıKaza geçiren GeForce RTX 5060 Ti başarıyla onarıldıBugün, 06:23ABD'de su temini sistemlerine yönelik siber saldırılar ortaya çıkarıldıABD'de su temini sistemlerine yönelik siber saldırılar ortaya çıkarıldıBugün, 05:51Snapdragon 8 Elite İşlemcisi Güçlü Soğutma ile Tüm Rkiplerini Geride BıraktıSnapdragon 8 Elite İşlemcisi Güçlü Soğutma ile Tüm Rkiplerini Geride BıraktıBugün, 05:21Ter analizi ile çalışan yeni akıllı yüzük geliştirildiTer analizi ile çalışan yeni akıllı yüzük geliştirildiBugün, 04:57Rogbid SpinR Akıllı Saati: 100 Günlük Özerklik ve 50 Dolar FiyatRogbid SpinR Akıllı Saati: 100 Günlük Özerklik ve 50 Dolar FiyatBugün, 03:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek