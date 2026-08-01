Microsoft, Windows 11 RAM tüketimini azaltıyor

Microsoft, Windows 11 işletim sisteminin RAM tüketimini önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan kapsamlı bir optimizasyon çalışması başlattı. Ixbt.com'un haberine göre, bu güncelleme 8 GB RAM'e sahip bilgisayar sahiplerinin sistemden çok daha rahat faydalanmasını sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gelecek değişiklikler hakkında Windows ve Devices bölümü başkanı Pavan Davuluri bilgi verdi. Onun sözlerine göre, yazılım ekibinin temel görevi Windows 11'in bütçe dostu cihazlarda da hızlı ve duyarlı kalmasını sağlamaktır.

Bellek tüketimini azaltma nedenleri

Bu tür değişikliklerin arkasında pazarın ekonomik durumu da yer alıyor. Yapay zeka teknolojilerini geliştirmek amacıyla DRAM modüllerine olan yüksek talep nedeniyle bellek fiyatları arttı. Sonuç olarak, birçok dizüstü bilgisayar üreticisi yeniden 8 GB RAM'e sahip baz konfigürasyonlara dönmek zorunda kalıyor.

Bu nedenle Microsoft, işletim sisteminin ilk önyükleme sırasında kapladığı alanı küçültmeyi planlıyor. Bu, kullanıcı uygulamaları başlamadan hemen önce daha fazla kaynağın serbest bırakılmasını ve sistemin genel verimliliğinin artmasını sağlayacak.

Teknik optimizasyon aşamaları

Şirket, WinUI 3 platformunu geliştirmeye devam edecek. Bu platform temelinde oluşturulan uygulamaların baştan beri daha az RAM tüketmesi öngörülüyor. Bu durum ise tüm sistemin kararlılığını olumlu yönde etkileyecek.

Ayrıca optimizasyon süreci, birçok modern Windows uygulamasının dayandığı Chromium ve WebView2 bileşenlerini de kapsayacak. Microsoft, bu araçları bellek açısından daha tasarruflu hale getirme sözü veriyor.

Şunu vurgulamak gerekir ki, şirket 8 GB belleği yeni önerilen standart olarak ilan etmiyor. Uzmanlar karmaşık görevler ve modern programlar için en az 16 GB RAM'e sahip bilgisayarları seçmeyi tavsiye etmeye devam ediyor. Yeni optimizasyonların Windows 11'de tam olarak ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor.