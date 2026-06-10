Cristiano Ronaldo Portekiz'deki son maçına mı çıkıyor?

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Cristiano Ronaldo Portekiz'deki son maçına mı çıkıyor?

Portekiz milli takımı teknik direktörü Roberto Martinez, Nijerya ile oynanacak hazırlık maçının efsanevi forvet Cristiano Ronaldo için ülkesindeki son maç olabileceği yönündeki söylentilere yanıt verdi. 41 yaşındaki Al-Nassr yıldızı, altıncı Dünya Kupası'na katılarak tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor ancak hala tamamen takım başarısına odaklanmış durumda. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Leiria'daki maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Martinez, eski Real Madrid yıldızının profesyonelliğine özel bir vurgu yaptı. Teknik direktör, takım kaptanının geleceği düşünmediğini ve milli takıma yardım etmek için tüm gücünü ortaya koyduğunu belirtti. İspanyol çalıştırıcı, "Kaptanımız her konuda örnek teşkil ediyor. Milli takıma yardımcı olmak için günde 24 saat çalışıyor" dedi.

Beş kez Altın Top kazanan Cristiano Ronaldo, biyolojik sınırları zorlamaya devam ediyor. Martinez'e göre, forvetin muazzam fiziksel durumu, zihinsel gücünün ve futbola olan "açlığının" bir sonucu. Kariyeri boyunca neredeyse tüm kupaları kazanmış olmasına rağmen, Dünya Kupası şampiyonluğu onun için hala ana hedef olmaya devam ediyor.

Uluslararası düzeyde maç sayısı (227) ve gol (143) rekorlarını elinde bulunduran Ronaldo, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada takıma liderlik edecek. Nijerya ile yapılacak karşılaşma, Portekiz için turnuva öncesi kadroyu son kez görme fırsatı olacak. Martinez, bu maçta tüm oyunculara şans vermeyi ve takımı 17 Haziran'da Kongo DC'ye karşı oynanacak ilk maça hazırlamayı planlıyor.

Cristiano RonaldoPortekizRoberto MartinezDünya KupasıReal Madrid
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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