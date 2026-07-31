Çin, 50 Adet Beidou Uydusunu Güncelledi

·89·Teknoloji
Çin, 50 Adet Beidou Uydusunu Güncelledi

Çin, küresel Beidou uydu navigasyon sisteminin tam modernizasyon çalışmalarını tamamladı. ixbt.com'un bildirdiğine göre, yazılımın doğrudan uzayda güncellenmesi süreci hiçbir kesinti olmadan gerçekleştirildi; bu, küresel navigasyon tarihinde ilk kez görülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Çin Uydu Navigasyon Sistemi Yönetim Ofisi verilerine göre, kapsamlı güncelleme programı Mart 2026'da başlamıştı. Uzmanlar aşamalı bir yaklaşım izleyerek ayrı ayrı uzay araçlarına yeni yazılım bileşenleri yüklediler ve kararlılıklarını test ettiler.

Sistemin yetenekleri nasıl genişledi

Gerçekleştirilen teknik güncellemeler sonucunda Beidou ağının bir dizi önemli göstergesi belirgin şekilde iyileştirildi. Özellikle uydular arası iletişim verimliliği artırılarak zorlu koşullarda navigasyon sinyallerini alma kararlılığı güvence altına alındı.

Ayrıca mühendisler, sistemin çeşitli dış engellere ve parazitlere karşı koruma yeteneğini artırmayı da başardılar. Bu durum Beidou'yu dünyanın en gelişmiş ve güvenilir uzay navigasyon ağlarından biri haline getiriyor.

Mevcut doğruluk göstergeleri

Şu anda söz konusu yörünge takımyıldızı 50 aktif uydu içermektedir. Resmi verilere göre, sistem üzerinden koordinat belirleme doğruluğu 2 metreden, küresel konumlandırma doğruluğu ise 10 metreden daha az bir mesafeyi teşkil etmektedir.

Yüksek hassasiyetli konumlandırma hizmeti kullanıldığında ise yatay doğruluk 30 santimetreden, dikey doğruluk ise 60 santimetreden az olmaktadır. Ayrıca uyduların konumunun navigasyon doğruluğuna etkisini değerlendiren PDOP göstergesi de iyileştirildi.

Çin'in uzun vadeli stratejisine göre, güncellenen Beidou'nun gelecekte akıllı altyapı, otonom ulaşım ve endüstriyel otomasyon teknolojilerinin temelini oluşturması bekleniyor. 2035 yılına kadar sistemin daha evrensel ve entelektüel bir uzay-zaman hizmetleri platformuna dönüştürülmesi planlanıyor.

BeidouÇinUyduNavigasyonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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