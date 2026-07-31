Sandro Tonali Tottenham'a transferinin nedenlerini açıkladı

·66·Spor
Sandro Tonali Tottenham'a transferinin nedenlerini açıkladı

İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali, Newcastle United kulübünden ayrılıp Tottenham kadrosuna katılma kararını ve bu transferin ardındaki detayları paylaştı. 100 milyon sterlinlik rekor bir bedelle değer biçilen bu transfer, yaz transfer döneminin en önemli olaylarından biri haline geldi. 26 yaşındaki futbolcu, İngiliz basınına verdiği röportajda eski takımının kariyerinde büyük bir iz bıraktığını ve ayrılırken kulübün çıkarlarını ön planda tuttuğunu özellikle vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Daily Mail'in haberine göre, Sandro Tonali Newcastle United formasıyla üç yıl boyunca başarılı bir şekilde top koşturarak takımın kilit figürlerinden biri hâline gelmişti. Ancak teknik direktör Eddie Howe'un görevden ayrılmasının ardından futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Buna rağmen, kulübün geçmişteki hizmetlerine saygı duyarak transfer bedelinin kulüp için mümkün olan en yüksek faydayı sağlamasına özen gösterdi.

Transfer detayları ve Serie A'nın mali yetersizliği

Sandro Tonali, 100 milyon sterlinlik değerinin İtalyan kulüplerinin bütçe imkânlarının çok üzerinde olduğunu belirtti. Bu nedenle onun Serie A'ya dönme ihtimali başından beri ortadan kalkmıştı. Futbolcu ve ailesi için kariyerine İngiltere'de devam etmek en uygun çözüm oldu; zira başka üst düzey kulüpler de onun hizmetleriyle ilgileniyordu.

Anlaşılan o ki, Tonali için Manchester City kulübü de ciddi bir şekilde devreye girmişti. Ancak sonuçta futbolcu tercihini Tottenham'dan yana kullandı. Londra ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yaptığı görüşme ve kulüp yönetiminin yaklaşımı onu fazlasıyla etkiledi.

Roberto De Zerbi faktörü ve ailevi karar

Futbolcunun ifadelerine göre, Roberto De Zerbi ile gerçekleşen sadece 15 dakikalık bir sohbet onun geleceğini şekillendirdi. Tottenham yönetiminin işine olan tutkusu, ciddiyeti ve gelecek planları Tonali ve ailesini hemen ikna etti. Onlar sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda aile hayatı ve şehir ortamını değiştirmeyi de hedefliyorlardı.

Sandro Tonali, eski kulübüne minnettarlığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

  • Newcastle'da futbolu yürekten seven harika insanlarla tanıştım.
  • Ayrılmaya karar verdiğimde menajerime ve Ross Wilson ile olan görüşmemde, Newcastle için en iyi anlaşmanın sağlanmasını söyledim çünkü onlar bunu hak ediyor.
  • Hayatta her şey beş dakika içinde değişebilir, bu yüzden her zaman karşılıklı saygıyı korumak gerekir.
Yeni takımında kendini mutlu hisseden İtalyan orta saha oyuncusu, artık Londra kulübünün önüne koyduğu büyük hedeflere ulaşmaya ve Roberto De Zerbi yönetiminde potansiyelini daha da tam anlamıyla sergilemeye odaklanmış durumda.

Sandro TonaliTottenhamNewcastle UnitedRoberto De ZerbiPremier League
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüLionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüBugün, 05:30Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunXabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunBugün, 02:34Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiArsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiBugün, 01:56Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Dün, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorBryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorDün, 23:32Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıReal Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıDün, 23:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor