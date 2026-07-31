Sandro Tonali Tottenham'a transferinin nedenlerini açıkladı

İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali, Newcastle United kulübünden ayrılıp Tottenham kadrosuna katılma kararını ve bu transferin ardındaki detayları paylaştı. 100 milyon sterlinlik rekor bir bedelle değer biçilen bu transfer, yaz transfer döneminin en önemli olaylarından biri haline geldi. 26 yaşındaki futbolcu, İngiliz basınına verdiği röportajda eski takımının kariyerinde büyük bir iz bıraktığını ve ayrılırken kulübün çıkarlarını ön planda tuttuğunu özellikle vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Daily Mail'in haberine göre, Sandro Tonali Newcastle United formasıyla üç yıl boyunca başarılı bir şekilde top koşturarak takımın kilit figürlerinden biri hâline gelmişti. Ancak teknik direktör Eddie Howe'un görevden ayrılmasının ardından futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Buna rağmen, kulübün geçmişteki hizmetlerine saygı duyarak transfer bedelinin kulüp için mümkün olan en yüksek faydayı sağlamasına özen gösterdi.

Transfer detayları ve Serie A'nın mali yetersizliği

Sandro Tonali, 100 milyon sterlinlik değerinin İtalyan kulüplerinin bütçe imkânlarının çok üzerinde olduğunu belirtti. Bu nedenle onun Serie A'ya dönme ihtimali başından beri ortadan kalkmıştı. Futbolcu ve ailesi için kariyerine İngiltere'de devam etmek en uygun çözüm oldu; zira başka üst düzey kulüpler de onun hizmetleriyle ilgileniyordu.

Anlaşılan o ki, Tonali için Manchester City kulübü de ciddi bir şekilde devreye girmişti. Ancak sonuçta futbolcu tercihini Tottenham'dan yana kullandı. Londra ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yaptığı görüşme ve kulüp yönetiminin yaklaşımı onu fazlasıyla etkiledi.

Roberto De Zerbi faktörü ve ailevi karar

Futbolcunun ifadelerine göre, Roberto De Zerbi ile gerçekleşen sadece 15 dakikalık bir sohbet onun geleceğini şekillendirdi. Tottenham yönetiminin işine olan tutkusu, ciddiyeti ve gelecek planları Tonali ve ailesini hemen ikna etti. Onlar sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda aile hayatı ve şehir ortamını değiştirmeyi de hedefliyorlardı.

Sandro Tonali, eski kulübüne minnettarlığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Newcastle'da futbolu yürekten seven harika insanlarla tanıştım.

Ayrılmaya karar verdiğimde menajerime ve Ross Wilson ile olan görüşmemde, Newcastle için en iyi anlaşmanın sağlanmasını söyledim çünkü onlar bunu hak ediyor.

Hayatta her şey beş dakika içinde değişebilir, bu yüzden her zaman karşılıklı saygıyı korumak gerekir.

Yeni takımında kendini mutlu hisseden İtalyan orta saha oyuncusu, artık Londra kulübünün önüne koyduğu büyük hedeflere ulaşmaya ve Roberto De Zerbi yönetiminde potansiyelini daha da tam anlamıyla sergilemeye odaklanmış durumda.