Cole Palmer, Morgan Rogers'ı gol sevinci nedeniyle uyardı

·51·Spor
Cole Palmer, Morgan Rogers'ı gol sevinci nedeniyle uyardı

Chelsea forveti Cole Palmer, yeni takım arkadaşı Morgan Rogers'ı meşhur gol sevinci hareketini kullandığı için icra memurlarıyla esprili bir şekilde uyardı. Bu durum futbol dünyasında büyük ilgi uyandırarak İngiliz futbolcular arasındaki ilişkileri daha da renklendirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Morgan Rogers rekor bir bedelle Aston Villa'dan Chelsea'ye transfer oldu. Her iki futbolcu da sahadaki soğukkanlılıklarını simgeleyen 'cold' (soğuk) işaretini sık sık yapsalar da, Cole Palmer geçen yıl bu işareti Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nde resmi olarak marka olarak kaydettirmişti.

Mahkeme tehdidi ve karşılıklı dostluk

Avustralya'daki sezon öncesi turnuva sırasında basına verdiği röportajda Cole Palmer bu konuya değindi. Onun sözlerine göre, futbolcular bu konuda henüz ciddi bir konuşma yapmadı, ancak hukuki açıdan üstünlük Palmer'ın tarafında.

"Bu konuda hiç konuşmadık. O da öyle yapıyor, ben de öyle yapıyorum. Bunu marka olarak kaydettirdim, bu yüzden bir kez daha böyle bir şey yaparsa kapısına icra memurları dayanır. Şaka şaka, yine de bunu birlikte yapacağız" diye espri yaptı Chelsea'nin lideri.

Eski tanıdıklar ve yeni meydan okuma

İlginçtir ki Rogers ve Palmer profesyonel kariyerlerinin ilk aşamalarında aynı takımda birlikte forma giymişlerdi. Daha sonra farklı kulüplere gitmiş olsਣar da kader onları Londra devinde yeniden birleştirdi. Palmer, Chelsea'deki ilk sezonunda kendini göstererek 22 gol ve 11 asiste imza atmıştı.

Profesyonel maçlarda bu işareti teknik olarak ilk kullanan kişi Rogers olsa da Cole'un bunu yasal olarak patentlemiş olması ona resmi bir üstünlük sağlıyor. Şimdilik Morgan Rogers, milli takım kampı sonrası tatili nedeniyle Chelsea kadrosuna tam olarak katılmadı ancak taraftarlar iki yıldızın sahadaki ortak hareketlerini büyük bir ilgiyle bekliyor.

ChelseaCole PalmerMorgan RogersPremier LigTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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