Avito Uslugi yapay zeka uzmanları için arama filtresini kullanıma sundu

Rusya'nın önde gelen ilan platformlarından biri olan Avito Uslugi, kullanıcıların yapay zeka ve sinir ağları alanında çalışan personeli daha hızlı bulmasını sağlayan özel bir arama filtresi başlattı. Ixbt.com'un haberine göre, yeni özellik modern teknolojilerle çalışan uzmanları arama sürecini önemli ölçüde basitleştiriyor ve dijital hizmetler pazarındaki şeffaflığı artırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin çeşitli alanlara hızla entchre olduğu bir dönemde, bu araçlarla çalışabilen nitelikli personele olan talep keskin bir şekilde artmaktadır. Yeni arama seçeneği tam olarak bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamakta olup, müşterilere projeleri için en uygun uygulayıcıları seçme imkanı sunmaktadır.

Yeni özelliğin çalışma prensibi

Söz konusu faydalı özellik, platformun birkaç ana yönünde, özellikle Delovie Uslugi (İş Hizmetleri), Foto- i videosyomka (Fotoğraf ve Video Çekimi) ile Obuchenie (Eğitim) kategorilerinde yürürlüğe girdi. Kullanıcılar gerekli hizmeti ararken özel bir filtreyi etkinleştirerek doğrudan sinir ağları ve yapay zeka uzmanlarını filtreleyebilirler.

Uzmanlar ve freelancer'lar ise ilan yayınlama veya düzenleme sürecinde bu uzmanlık alanını bağımsız olarak belirleyebilirler. Bundan sonra sunulan tüm bilgiler, makine öğrenimi algoritmaları yardımıyla ek bir kontrolden geçirilir. Bu da yalnızca belirtilen gereksinimleri karşılayan kaliteli ilanların arama sonuçlarında görünmesini sağlar.

Özel yön ve beklentiler

Ixbt.com'un bilgilerine göre, arama filtresinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Delovie Uslugi bölümünde yeni bir kategori daha açıldı: AI-resheniya, neyroseti (Yapay Zeka Çözümleri, Sinir Ağları). Burada çeşitli iş süreçlerini otomatikleştirmeyi amaçlayan teklifler toplanmıştır.

Yeni açılan bölüm kapsamında şu hizmetleri bulmak mümkündür:

Chatbot'ların oluşturulması ve yapılandırılması

Kurumsal yapay zeka asistanlarının geliştirilmesi

Profesyonel düzeyde prompt yazma

Yapay zeka teknolojilerinin şirketlerin günlük iş süreçlerine entegre edilmesi

Bu adımın teknolojik hizmetler pazarının daha da gelişmesine ivme kazandırması ve girişimciler ile uzmanlar arasındaki iş birliğini yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.