Milan ve İtalya Efsanesi Franco Baresi 66 Yaşında Hayatını Kaybetti

·63·Spor
Milan ve İtalya Efsanesi Franco Baresi 66 Yaşında Hayatını Kaybetti

Dünya futbolu büyük bir yasa büründü: Milan ve İtalya milli takımının efsanevi savunmacısı Franco Baresi 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Goal.com'un haberine göre futbol dünyası, kariyeri boyunca silinmez bir iz bırakan oyuncunun anısına saygı duruşunda bulunarak dünyanın dört bir yanından taziye mesajları gönderiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Stoper pozisyonunda forma giyen Baresi, spor tarihinin en büyük savunmacılarından biri olarak kabul edilir. Profesyonel kariyerinin tamamını yalnızca Milan forması altında geçiren oyuncu, kulübün ihtişamlı döneminin gerçek bir simgesi haline geldi. Vefatının ardından eski takım arkadaşları, rakip kulüpler ve uluslararası futbol organizasyonları derin üzüntülerini dile getirdiler.

Efsanevi Futbolcunun Anısı

İtalyan milli takımının eski kalecisi Dino Zoff, efsanevi vatandaşını anarken Baresi'nin hem saha içinde hem de saha dışında çok büyük bir etki yarattığını vurguladı. Zoff'un sözlerine göre bu, sadece ailesi ve taraftarlar için değil, tüm İtalyan sporu için ağır bir kayıptır.

Real Madrid kulübü de Baresi'nin ailesine ve Milan takımına başsağlığı diledi. İspanyol devi, Arrigo Sacchi döneminde Franco Baresi ile oynanan efsanevi Avrupa kupası maçlarını hatırladı. Özellikle 1989 ve 1990 yıllarında Milan'ın yolunda Real Madrid'i mağlup ederek kupayı kazandığı, Baresi'nin ise o dönemde İspanyol kulübüne karşı alınan 5-0'lık tarihi galibiyette takımı kaptan olarak yönettiği özellikle vurgulandı.

Uluslararası Tanınırlık ve Başsağlığı

UEFA da efsanevi savunmacıya saygı duruşunda bulunarak onun zengin kariyerini övdü. Baresi zamanında üç kez Şampiyon Kulüpler Kupası, iki kez UEFA Süper Kupası kazanmış ve İtalyan milli takımı formasıyla 81 maçta görev yapmıştı.

İtalya'nın diğer kulüpleri de merhum efsaneyi anmak için bir araya geldi. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve teknik direktör Massimiliano Allegri, Baresi'nin ailesine derin taziyelerini ilettiler. Ayrıca Monza kulübü de üzüntüsünü dile getirerek Baresi'yi gelecek nesiller için mutlak bir örnek olan küresel bir futbol ikonu olarak nitelendirdi.

Franco BaresiMilanİtalyaFutbolSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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