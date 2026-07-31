Casemiro'nun İlk Açıklaması: Messi'yi Neden «Futbol Tanrısı» Olarak Adlandırdı

·97·Spor
Casemiro'nun İlk Açıklaması: Messi'yi Neden «Futbol Tanrısı» Olarak Adlandırdı

Inter Miami'nin yeni üyesi, deneyimli orta saha oyuncusu Casemiro, resmi tanıtım töreninin ardından basın toplantısına katıldı. Brezilyalı futbolcu, Amerikan kulübüne transfer olma nedenlerini, gelecekteki planlarını ve elbette yeni takım arkadaşı Lionel Messi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Açıklamaları futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Casemiro Neden Tam Olarak Inter Miami'yi Seçti?

"Manchester United" ile sözleşmesini feshederek serbest oyuncu statüsüne ayrılan 34 yaşındaki Casemiro, kariyerine devam etmek için MLS'i seçti. Sözlerine göre bu karar tesadüfi değil ve o tam olarak istemiş olduğu yerde:

“Ben MLS'te tam olarak istemiş olduğum yerdesin. United'dan serbest oyuncu olarak ayrıldım, İtalya'dan ve diğer yerlerden farklı kulüplerden tekliflerim vardı, ancak tam olarak arzu ettiğim yerdeyim...”

«O Bir Futbol Tanrısı»: Casemiro'nun Messi'ye Duyduğu Büyük Hayranlık

Basın toplantısının en ilgi çekici kısmı Casemiro'nun Lionel Messi hakkındaki düşünceleri oldu. Real Madrid'in eski oyuncusu olarak Barcelona kaptanına karşı birçok El Clasico'da forma giymiş olan Brezilyalı orta saha, artık Arjantinli efsane ile aynı takımda oynamaktan memnun:

“Messi ile aynı takımda olmanın tadını çıkarmak, ona yardım etmek ve onu daha da yüceltmek istiyorum. O bir futbol tanrısı. Ona yardım etmek istiyorum.”

Casemiro, Real Madrid'de oynadığı dönemde Messi'nin kendisine ne kadar çok sorun çıkardığını da hatırlattı:

"Real'de oynadığım dönemlerde Messi bana ne kadar çok sorun çıkardı... Elbette onunla aynı takımda oynamayı hayal ediyordum, çünkü her zaman en iyilerle birlikte top oynamak istemişimdir. Onu hiçbir zaman tek başıma durduramazdım, her zaman takım arkadaşlarımın yardımına ihtiyaç duyardım. Şimdi onunla aynı takımda olduğum için çok mutluyum ve onun yanında kazanmaya devam etmek istiyorum.”

Temel Bilgiler Tablosu

Ölçüt

Detaylar

Yeni Takım Üyesi

Casemiro (Brezilya, 34 yaşında)

Önceki Kulüp

Manchester United (Serbest oyuncu olarak)

Sözleşme Süresi

2027 sezonunun sonuna kadar (2 yıl daha uzatma opsiyonuyla)

Takım Arkadaşı (Lider)

Lionel Messi (Arjantin, 39 yaşında)

Messi'nin Sözleşmesi

31 Aralık 2028'e kadar

Casemiro'nun Tanımı

Messi'yi «futbol tanrısı» olarak nitelendirdi

Sonuç ve Tahminler: MLS'in Yeni Süper İkilisi

Casemiro ve Messi'nin Inter Miami'de güçlerini birleştirmesi sadece kulüp için değil, tüm ABD futbolu için tarihi bir olay olarak kabul ediliyor. Geçmişte El Clasico'da ezeli rakip olan bu iki efsanenin artık aynı takımın çıkarları doğrultusunda hareket etmesi, genç futbolcular için büyük bir deneyim okulu ve kulübün ticari potansiyelini artırmada önemli bir faktör olması bekleniyor. Deneyimli orta sahanın Messi'ye yardım etme ve onu «daha da yüceltme» niyeti, Miami ekibinin sahadaki dominasyonunu daha da güçlendirebilir.

Bu önemli futbol haberini arkadaşlarınıza ve futbol severlere gönderin! Birçok kişi El Clasico'nun eski rakiplerinin artık Miami'de birleştiğini ve aralarındaki bu samimi ilişkiyi bilmeli.

Sizce Casemiro ve Messi ikilisi Inter Miami'ye yeni kupalar getirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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