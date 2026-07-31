OnePlus 7000 mAh bataryalı ucuz akıllı telefonunu tanıttı

·90·Teknoloji
OnePlus 7000 mAh bataryalı ucuz akıllı telefonunu tanıttı

Hindistan pazarında 7000 mAh kapasiteli devasa bataryası ve uygun fiyatıyla öne çıkan yeni OnePlus N6x akıllı telefonu resmi olarak tanıtıldı. ixbt.com'un haberine göre, bu bütçe dostu cihaz uzun pil ömrü ve modern teknolojik özellikleriyle orta ve alt segmentteki alıcıların ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun en belirgin özelliği olarak tam da pil kapasitesi gösteriliyor. Ancak büyük kapasiteli bataryayı doldurmak biraz zaman alıyor, çünkü cihaz yalnızca 15 W gücünde bir şarj cihazını destekliyor. Ayrıca üreticiler, oyun tutkunları için enerjinin doğrudan şarj cihazından aktarılmasını sağlayan ve bataryanın aşırı ısınmasını önleyen Bypass Charging modunu tanıttı.

Teknik özellikler ve ekran

OnePlus N6x modeli s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

Cihaz, 6.8 inç IPS ekranla donatılmış olup HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Ekranın en yüksek parlaklığı 900 nit seviyesindedir. Donanım tarafında MediaTek Dimensity 6360 Apex işlemcisi yer alıyor. Yazılım olarak ise modern Android 16 işletim sistemi ve OxygenOS 16 özel arayüzü yüklü olarak geliyor.

Fiyatı ve ek fonksiyonlar

Akıllı telefonun ana kamerası 13 megapiksel sensör içerirken, ön kamera 5 megapiksel çözünürlükte çekim yapıyor. Ayrıca cihazın içinde 5300 mm² alana sahip buhar odalı soğutma sistemi mevcut. Gövde, IP64 standardına göre su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklıdır.

Diğer kolaylıklar arasında yaya monte edilmiş parmak izi tarayıcı, 3.5 mm kulaklık jakı, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 kablosuz ağ adaptörleri yer alıyor. Gadget'ın boyutları 166.38 × 78.13 × 8.65 mm, ağırlığı ise 214 gramdır.

Hindistan'da sunulan fiyatlara göre OnePlus N6x iki farklı versiyonda satışa çıkarılacak:

  • 4/64 GB versiyonu — 200 dolar
  • 4/128 GB versiyonu — 220 dolar

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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