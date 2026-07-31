Jamie Carragher'dan Liverpool'a Bradley Barcola transferi uyarısı

·44·Spor
Jamie Carragher'dan Liverpool'a Bradley Barcola transferi uyarısı

Liverpool'un eski savunma oyuncusu Jamie Carragher, Merseyside ekibini Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola için 100 milyon sterlinden fazla harcama yapmamaya çağırdı. Ona göre kulüp transfer politikasında ana odak noktasını Mohamed Salah'a layık bir yer bulmaya vermelidir, çünkü kadroda sol kanat oyuncuları zaten fazlasıyla mevcut. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ESPN'in yaydığı bilgilere göre, Liverpool Paris kulübünün hücum oyuncusu Bradley Barcola için resmi teklif hazırlıyor. Paris Saint-Germain ise Fransız futbolcusuna yaklaşık 150 milyon euro (129 milyon sterlin) civarında bir değer biçiyor. Ancak bu potansiyel transfer uzmanlar ve taraftarlar arasında birçok soruyu beraberinde getirdi.

Sol kanat dolu doluyken

Sky Sports News kanalına verdiği röportajda Jamie Carragher, Barcola'nın yeteneğini yüksek değerlendirse de onun doğal pozisyonunun çoğunlukla sol kanat olduğunu vurguladı. Bu noktada ise Liverpool kadrosunda Cody Gakpo, yetenekli genç futbolcu Rio Ngumoha ve yeni transfer Victor Munoz gibi isimler fazlasıyla bulunmaktadır.

Carragher'in sözlerine göre, takımda sol kanatta rahatlıkla oynayabilecek en az dört oyuncu varken aynı pozisyona pahalı bir futbolcu transfer etmek mantıksız bir adımdır. Asıl sorun ise sağ kanatta oynayan ve Mohamed Salah'ın yerini doldurabilecek bir futbolcunun olmamasıdır.

Salah'ın yerini doldurma sorunu

Eski futbolcu, Liverpool kadrosunda şimdilik sağ kanatta kendini tamamen rahat hissedecek başka bir oyuncunun olmadığını özellikle belirtti. Mo Salah'ın yerini almanın günümüzdeki en temel görev olduğunu ve Bradley Barcola'nın bu görevi yerine getiremeyeceğini açıkça dile getirdi.

Ayrıca Carragher, bu tür büyük transferlerin kulüp altyapısından çıkan genç yeteneklerin, özellikle de sezon öncesi hazırlık maçında Wrexham kalesine gol atan 17 yaşındaki Rio Ngumoha'nın gelişim yoluna engel olabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

LiverpoolJamie CarragherBradley BarcolaMohamed SalahPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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