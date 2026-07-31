Ferran Torres İçin Savaş: Londra Kulüpleri Barcelona'nın Planını Tehdit Ediyor

·171·Spor
Ferran Torres İçin Savaş: Londra Kulüpleri Barcelona'nın Planını Tehdit Ediyor

Spor basınında yer alan haberlere göre, Katalunya kulübü Barcelona'nın hücum oyuncusu Ferran Torres etrafındaki durum giderek kızışıyor. İngiltere Premier Ligi'nden birkaç üst düzey kulübün İspanyol futbolcu için yarışa katılmasıyla durum tamamen değişti. Şu anda oyuncunun transferi için sadece Paris Saint-Germain veya Atletico Madrid değil, aynı zamanda İngiltere'nin dev takımları da ciddi şekilde iddialı durumda. Bu konuda Goal.com bilgi veriyor.

Forvet oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Barcelona yönetimi, oyuncunun temsilcilerine gelecek eylül ayından itibaren sözleşmeyi uzatmaya hazır olduklarını bildirmişti. Ancak kulüp yönetimi, teklif edilen yüksek meblağlı diğer seçenekler karşısında geç kalmış olmaktan endişe duyuyor. Mevcut transfer piyasasında Torres gibi futbolcular oldukça yüksek değerlendiriliyor.

Londra Kulüplerinin Hareketliliği ve Paris'in Baskısı

Futbolcunun piyasa değeri sadece sözleşme şartlarıyla değil, aynı zamanda sezonu üst düzeyde geçirmesi ve dünya kupasında sergilediği parlak performansla belirleniyor. Bu mundialdeki başarılı hareketler oyuncuya olan ilgi ve dikkati daha da artırdı. Şu anda kanat oyuncusu kariyerindeki en önemli kararı alma eşiğinde duruyor ve acele etmeden iyice düşünmeyi tercih ediyor.

Ancak Paris Saint-Germain gibi iddialı kulüpler gelecek sezonun planlarını yapabilmek için hızlı bir yanıt talep ediyor. Parisliler dünya kupası döneminde bile transfer konusunda aktiflik göstererek futbolcuyu kadrolarına katmaya çalışmışlardı. Buna rağmen Ferran, Paris'te kendisine ilk 11'de yer garantisi verilmeyeceğini çok iyi biliyor.

Gelecek Konusundaki Tereddütler

Aslında Barcelona her zaman futbolcu için öncelikli seçenek olmuştu, ancak Avrupa'nın diğer önde gelen takımları müzakerelere başlayınca durum değişti. Paris Saint-Germain takımı transferin en yakın adayı olarak görülse de artık İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal ve Tottenham kulüpleri de yarışa katıldı.

Uzmanların fikrine göre, Barcelona'daki durum aynı zamanda kulübün transfer piyasasındaki diğer hamlelerine de bağlı. Katalanlar yeni bir forvet transfer etmeyi başaramazsa, Ferran Torres'in takımdaki yeri ve geleceği çok farklı bir boyuta evrilebilir. Şimdilik ise futbolcu geleceğini hangi kulüpte sürdüreceğine karar vermek için süre istiyor.

Ferran TorresBarcelonaArsenalTottenhamParis Saint-Germain
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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