Bayern, Liverpool yıldızı Rio Ngumoha için yarışa katıldı

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Bayern, Liverpool yıldızı Rio Ngumoha için yarışa katıldı

Liverpool'un 17 yaşındaki yetenekli forveti Rio Ngumoha, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı kampında herkesi etkiledi. Ancak genç yıldızın Anfield'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Haberlere göre, oyuncu kulüpteki gelişim seviyesinden ve az süre almaktan memnun değil ve Bayern Münih oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

BBC Sport'un bilgilerine göre, Rio Ngumoha geçen sezon Arne Slot yönetiminde yeterince forma şansı bulamadığı için hayal kırıklığına uğradı. Merseyside ekibi genç yeteneği satmamaya çalışsa da, Bayern gözlemcileri onu Almanya'ya götürmek için fırsat kolluyor. Münih ekibi, Ngumoha'yı İngiltere'nin en parlak genç yeteneklerinden biri olarak görüyor.

Ngumoha, Liverpool tarihindeki en genç golcü rekorunu kırmasına rağmen, geçen sezon A takımda sadece 10 maçta forma giydi. Kulüp yönetimi bunu futbolcuyu fiziksel ve zihinsel baskılardan korumakla açıkladı. Ancak futbolcunun kendisi, üst düzey maçlarda daha fazla yer almak ve daha hızlı gelişmek istiyor.

İngiltere milli takımının Yeni Zelanda'ya karşı oynadığı maçta yedekten girip maçın adamı seçilen Rio Ngumoha, Thomas Tuchel'in takdirini kazandı. Dünya Kupası nihai kadrosuna alınmasa da, sergilediği performans uzmanlar arasında büyük tartışmalara yol açtı.

Şimdi Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetiminde, Rio Ngumoha'ya Anfield'ın onun gelişimi için en iyi yer olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Aksi takdirde, diğer Avrupa devlerinin, özellikle Bayern'in bu transfer yarışını kazanması işten bile değil.

LiverpoolBayernRio NgumohaTransferİngiltere Premier Ligi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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