Cristian Romero, Tottenham'ı terk ederek Inter'e transfer olmaya çok yakın

Tottenham takımı, kaptanı ve lider merkez defans oyuncusu Cristian Romero'yu Inter kulübüne satma konusunda anlaşmaya vardı. ESPN'in aktardığı bilgilere göre transfer bedeli 40 milyon euro (yaklaşık 34 milyon sterlin) olacak ve taraftarlar anlaşmaya çok yakın. Bu haberi Goal.com duyuruyor .

28 yaşındaki Arjantin milli takım üyesi, Londra kulübünde beş sezon geçirdi. Geçen yıl Son Heung-min'in ayrılmasının ardından eski teknik direktör Thomas Frank tarafından takım kaptanlığına getirilmişti. Ancak yaz transfer döneminde futbolcu Kuzey Londra'dan ayrılma isteğini dile getirdi.

Roberto De Zerbi ve futbolcunun kararı

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi , takım kaptanının yeni meydan okumaları kabul etme arzusuna saygı duyduğunu açıkça teyit etti. Uzman isim, nisan ayında kulübe geldiğinde futbolcularla özel bir anlaşma yaptığını hatırlattı.

De Zerbi'nin sözlerine göre, futbolculara takımı ligde tutmaya yardımcı olurlarsa gelecekte transferlerine karşı çıkmayacağını söyledi. Ayrıca teknik adam, Romero'nun tutumunu ve saygısını yüksek değerlendirerek, ayrılma isteğinin yaklaşan Dünya Kupası'na hazırlık yapmakla ilgili olmadığını vurguladı.

Transfer detayları ve rekabet

Serie A temsilcisi Inter ana aday haline gelmeden önce, Arjantinli defans oyuncusuna İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ve Atletico Madrid de ilgi göstermişti. Ancak La Liga ekiplerinin girişimleri sonuçsuz kaldı ve futbolcu İtalya'ya gitmeye çok yakın.

Tottenham yönetimi ise defans hattını önceden güçlendirmeyi başardı. Londralılar yaz transfer penceresinde merkez defans oyuncuları Jan Paul van Hecke ve Marcos Senesi'nin transferlerini resmiyete dökerek Romero'nun yerini doldurabilecek isimleri kadrosuna kattı.