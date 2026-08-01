Marcus Rashford Atletico Madrid Maçını Neden Kaçıracak

İngiltere'nin Manchester United kulübünün forveti Marcus Rashford, takımın Stockholm'de Atletico Madrid ile oynayacağı sezon öncesi hazırlık maçında sahada olmayacak. Goal.com'un haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'ndan sonra zorunlu dinlenme dönemini geçiriyor ve bu durum onun ilk kamplara katılımına engel oluyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Turnuva yönetmeliğine göre, futbolculara milli takımlarındaki son maçtan sonra üç haftalık zorunlu tatil süresi veriliyor. İngiltere milli takımının formasını giyen Rashford da bu kural gereği tatilini tamamlayarak yeni sezon öncesi fiziksel formunu yeniden kazanmak için antrenmanlara dönmeye hazırlanıyor.

Gelecek hakkındaki sorular ve transfer durumu

Forvetin Old Trafford'daki geleceği, Barcelona'daki kiralık süresi sona erdikten sonra yeniden kamuoyunun odak noktası haline geldi. Katalan kulübü, İspanya şampiyonluğunun kazanılmasına katkı sağlayan futbolcuyla sözleşmeyi kalıcı olarak imzalamamaya karar verdi. Bunun yerine İspanyollar, Newcastle United kadrosundan Anthony Gordon'u renklerine bağladılar.

Durum, İngiltere Premier Ligi kulüpleri için öngörülen 40 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi süresinin herhangi bir resmi teklif almadan sona ermesiyle daha da karmaşıklaştı. Manchester United yönetimi, futbolcunun haftalık 325 bin sterlinlik maaşını düşürmek amacıyla onu satmaya çalışıyor ancak şimdilik hiçbir alıcı kulüp talep edilen miktarı teklif etmiyor.

Michael Carrick yönetiminde yeni bir fırsat

Bununla birlikte, eski teknik direktör Ruben Amorim döneminde ana kadrodan uzaklaştırılan futbolcunun teknik heyetle ilişkilerinin olumlu yönde değiştiği belirtiliyor. Michael Carrick'in başantrenör olarak atanması, Rashford'a sahadaki kalitesini bir kez daha kanıtlaması için bir fırsat yaratabilir.

Futbolcunun transfer bedeli ve kişisel maaş talepleri konusunda ciddi tavizler vermesi gerekeceği, geleceğinin nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Barcelona'nın transferden vazgeçmesi ve iç pazardaki düşük ilgi, kulüp yönetimi için seçenekleri kısıtlıyor. Bu sorunun çözülmesi, Manchester United'ın finansal istikrarı ve soyunma odasındaki atmosfer için büyük önem taşıyor.

Belirtildiğine göre, Rashford yakında takımın İrlanda'daki kampına katılacak. Sıradaki maçını 12 Ağustos'ta Dublin'deki Croke Park Stadyumu'nda Leeds United'a karşı bir hazırlık maçında oynayabilir. Bu karşılaşma, futbolcunun fiziksel hazırlığını test etmek ve Carrick yönetimindeki sezon öncesi planları için önemli bir adım olacak.