Roskosmos, Soyuz roketinin fırlatılma anını çekmenin benzersiz sırlarını açıkladı

Roskosmos Devlet Korporasyonu, Soyuz roketinin uzaya fırlatılma sürecini başarıyla kaydetme ve teknik detaylarını geniş kamuoyuna gösterme yöntemleri hakkında bilgi verdi. Söz konusu fotoğraflar, netliği ve reaktif akışların açıkça görünmesiyle tüm teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, bu kadar mükemmel kareleri elde etmede temel rolü, saniyenin 32 binde birine (1/32000) eşit olan aşırı kısa enstantane (pozlama) oynadı. Genellikle roket motorlarının kalkış sırasındaki parlaklığı güneş ışığıyla kıyaslanır, bu nedenle normal çekim yöntemleri alevin gerçek yapısını korumaya izin vermez.

Teknik zorluklar ve çözüm

Uzmanların açıklamasına göre, standart yaklaşımlar bu tür aşırı güçlü ışık koşullarında kendini doğrulamıyor. Örneğin, diyaframı sınır değerlere kadar kapatmak difraksiyon nedeniyle görüntü keskinliğinin düşmesine yol açar. Nötr yoğunluklu filtrelerin kullanımı da en uygun çözüm olarak değerlendirilmedi.

Tam da bu nedenle fotoğrafçılar, hızlı hareket eden gazları «dondurmayı» sağlayan aşırı kısa enstantaneyi uygulamaya karar verdiler. Verilere göre, motor nozullarından çıkan gazların hızı saniyede yaklaşık 2800 metreyi buluyor. Bu nedenle, 1/8000 saniyelik pozlamada bile belirgin düzeyde bulanıklık — görüntünün kayması gözlemleniyor.

Benzersiz karelerin arkasındaki ayarlar

Yalnızca 1/32000 saniyelik enstantane bu olumsuz efekti neredeyse sıfıra indirmeyi ve akışları mükemmel bir şekilde göstermeyi sağladı. Elde edilen fotoğraflarda neredeyse şeffaf reaktif akışlar net bir şekilde görülüyor.

Ayrıca, genellikle egzoz yapısı olarak kabul edilen parlak alev dillerinin aslında motorun yanma odasını ve nozulu soğutmak için kullanılan ve atmosferde yanıp tükenen gazyağı olduğu ortaya çıktı. Bu benzersiz kareleri elde etme sürecinde ISO 64 hassasiyeti, f/16 diyafram ve yukarıda belirtilen 1/32000 saniyelik enstantane parametreleri kullanıldı.