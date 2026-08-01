Basit Bir Evden Çıkan Lectric eBikes Bir Milyar Dolar Gelire Ulaştı

·111·Teknoloji
Basit Bir Evden Çıkan Lectric eBikes Bir Milyar Dolar Gelire Ulaştı

ABD'nin önde gelen elektrikli bisiklet üreticisi Lectric eBikes, kısa süre içinde kendi tarihinin önemli finansal ve ticari kilometre taşlarına ulaştı. ixbt.com'un haberine göre şirket, resmi çevrim içi platformu üzerinden elde edilen toplam gelir miktarının 1 milyar doları aştığını resmi olarak duyurdu. Ayrıca dünya genelinde satılan elektrikli bisiklet sayısı 750 bin adede ulaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu büyük başarının temelinde, sıradan öğrencilerin kendi fikirlerine olan katı inancı ve doğru seçilmiş iş stratejisi yatıyor. Şirkete bundan yedi yıl önce bir grup genç öğrenci tarafından temel atılmış olup, faaliyetlerine sıradan bir evin oturma odasından başlamışlardı. Günümüze geldiğimizde ise bu küçük girişim, ABD pazarında konumunu sağlamlaştıran büyük bir endüstri liderine dönüştü.

Başarının sırrı ve finansal bağımsızlık

Pazardaki birçok rakibinden farklı olarak Lectric eBikes, faaliyetlerinin başlangıç aşamasında risk sermayesi çekmekten bilerek vazgeçti. Kurucular, dış yatırımcılara dayanmadan kendi fonları ve imkânları dahilinde hareket etmeyi tercih etti. Şirket ana hedefi, alıcılar için bütçe dostu, kaliteli ve ucuz modeller yaratmaya odakladı.

2019 yılında sunulan 900 dolar fiyatlı Lectric XP elektrikli bisiklet, marka için ilk gerçek büyük başarı haline geldi. Bu model tüketiciler arasında hızla popülerleşerek şirkete büyük şöhret getirdi. Üretim hacminin artmasıyla bileşen satın alma maliyetleri azaldı, bu da ürün fiyatını rekabetçi seviyede tutarak kâr marjını kademeli olarak artırma imkânı sağladı.

Gelişim aşamaları ve gelecek planları

Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Levi Conlow'un belirttiğine göre, kaydedilen 1 milyar dolarlık gösterge yalnızca Shopify platformundaki firma internet mağazası üzerinden yapılan satışları içeriyor. Bu miktara Best Buy ve diğer ortak perakende satış ağları üzerinden satılan ürünlerin hacminin dahil edilmemesi, markanın gerçekten ne kadar geniş ölçekte büyüdüğünün kanıtıdır.

Son yıllar boyunca Lectric, ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletti. Bütçe dostu fiyat politikası, doğrudan satış sistemi ve gelişmiş müşteri destek hizmeti, şirkete Amerikan pazarında yerini daha da sağlamlaştırmayı temin etti. Öğrenci odasından başlayan küçük proje, bugün tüm ulaşım endüstrisinde önemli bir yer işgal eden küresel düzeyde başarılı bir iş örneğine dönüştü.

Lectric eBikesE-Bisikletİş DünyasıGirişimTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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