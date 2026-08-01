Manchester United, Francisco Conceição transferi için çalışıyor

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Manchester United, Francisco Conceição transferi için çalışıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek amacıyla Juventus'un kanat oyuncusu Francisco Conceição'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sportmediaset'in haberine göre, İngiliz devi Portekizli yeteneği transfer etmek için para ve takas oyuncu içeren devasa bir anlaşma hazırlığında. Bu hamle, takımın hücum potansiyelini daha da artırma yolunda önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Şu anda Manchester United yönetimi transfer yarışında lider konumda; Liverpool da durumu yakından takip etmesine rağmen "Kırmızı Şeytanlar" en ciddi aday durumunda. Francisco Conceição, 2024 yazında Porto'dan Torino kulübüne kiralık olarak katılmıştı. Ardından sergilediği parlak oyunla Juventus'un temel figürlerinden biri haline geldi ve kulüp onu 30 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna kattı.

Transfer detayları ve mali şartlar

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus, Francisco Conceição'nun transfer değerini 50 ila 60 milyon euro arasında değerlendiriyor. Ancak İngiliz kulübünün anlaşmaya kendi futbolcusunu dahil etmeyi kabul etmesi halinde, toplam nakit miktarının önemli ölçüde azalabileceği belirtiliyor. Manchester United, transfer ücretini düşürmek için 30 milyon euro ile birlikte kadrodaki yerini kaybeden Hollandalı forvet Joshua Zirkzee'yi teklif etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Joshua Zirkzee'nin Manchester'daki işleri beklendiği gibi gitmiyor ve oyuncunun İtalyan futboluna dönmeye sıcak bakması bekleniyor. Öte yandan Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti hücum hattını güçlendirmek için yeni bir oyuncu arıyor ve Zirkzee'nin oyun tarzını oldukça beğeniyor. Bu durum, söz konusu oyuncu takasını Serie A devi için de son derece cazip bir seçenek haline getiriyor.

Görüşmeler ve gelecekteki planlar

İki Avrupa devinin görüşme sürecinde tanınmış menajer Jorge Mendes aktif arabuluculuk yapıyor. Mendes, tüm taraflar için hem mali hem de taktiksel açıdan faydalı bir çözüm bulmak adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Mendes'in önümüzdeki günlerde Continassa'daki Juventus merkezine resmi teklifi sunması bekleniyor.

Teklif edilen bu takas yapısının her iki kulübün menfaatleriyle tamamen uyuştuğu tahmin ediliyor. Francisco Conceição'nun transferi Manchester United teknik direktörüne son derece dinamik bir kanat oyuncusu kazandırırken, Juventus ise nakit paranın yanı sıra Serie A tecrübesine sahip bir forveti kadrosuna katmış olacak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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