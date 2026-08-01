Wojciech Szczesny sigara içme alışkanlığı hakkında açıkça konuştu

·44·Spor
Wojciech Szczesny sigara içme alışkanlığı hakkında açıkça konuştu

Barselona kalecisi Wojciech Szczesny, uzun süredir devam eden sigara içme alışkanlığı ve nikotin bağımlılığı hakkında açık sözlü açıklamalarda bulundu. Tecrübeli file bekçisi bu durumu kişisel zayıflığı olarak nitelendirerek, bundan vazgeçme niyetinde olmadığını kesin bir dille vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Athletic'e verdiği röportajda Polonyalı kaleci, sahadaki yaşam tarzını saklamadığını belirtti. Eski Juventus ve Arsenal futbolcusu, bu durumun profesyonel bir sporcuya yakışmayabileceğini kabul etti, ancak o gerçek kimliğini korumayı tercih ediyor.

Szczesny'nin sözlerine göre, bu alışkanlıkla mücadele etmek istemiyor ve bunu olduğu gibi kabul etmiş. "Dünyanın en profesyonel şeyi gibi görünmeyebilir ama ben buyum. İnsanlar bende vazgeçemeyeceğim tek bir alışkanlık olduğunu biliyor", — dedi kaleci.

Taraftarların tepkisi ve samimiyet

İlginçtir ki, Barselona taraftarları futbolcunun bu alışkanlığına adanmış özel bir şarkı bile uydurmuşlar. Wojciech, kariyerinde ilk kez kendisine adanmış böyle bir şarkıya sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Sporcuya göre, o diğer futbolcular gibi eksiklerini gizlemiyor ve açıkça itiraf ediyor. İşte bu samimiyet ve açıklık, taraftarlarla yakın bir bağ kurmada önemli bir rol oynamaktadır.

"İnsanlar sigara içtiğimi paparazzilerin gizli fotoğrafları sayesinde öğrenmedi. Bu alışkanlığımı kendim itiraf ettim", — diye ekledi tecrübeli file bekçisi.

Zayıflığı kabul etmek

Szczesny başkalarına asla sigara içmeyi tavsiye etmediğini, bunun kötü bir alışkanlık olduğunu ve herkesin bundan kaçınması gerektiğini özellikle vurguladı. Ancak konu kendi kusurlarına geldiğinde, bunu sakince karşıladığını ifade etti.

Bu duruma olan hafif ve samimi yaklaşımı sayesinde kaleci, hatta Barselona takımının şampiyonluk geçit töreninde üzerinde "smoker" (sigara içen) yazan bir şapka ile görünmüştü. Bu da onun kendine olan güvenini ve halktan hiçbir şeyi saklamadığını açıkça göstermektedir.

Wojciech SzczesnyBarselonaFutbolLa LigaTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüLionel Messi Inter Miami kadrosuna döndüBugün, 05:30Xabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunXabi Alonso, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye sürpriz dönüşünden memnunBugün, 02:34Arsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiArsenal sezon öncesi hazırlık maçında Girona'yı farklı mağlup ettiBugün, 01:56Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?Dün, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorBryan Mbeumo: Manchester United Her Zaman En Yüksek Hedefleri AmaçlıyorDün, 23:32Real Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıReal Madrid hazırlık maçında galibiyeti kaçırdıDün, 23:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor