Wojciech Szczesny sigara içme alışkanlığı hakkında açıkça konuştu

Barselona kalecisi Wojciech Szczesny, uzun süredir devam eden sigara içme alışkanlığı ve nikotin bağımlılığı hakkında açık sözlü açıklamalarda bulundu. Tecrübeli file bekçisi bu durumu kişisel zayıflığı olarak nitelendirerek, bundan vazgeçme niyetinde olmadığını kesin bir dille vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Athletic'e verdiği röportajda Polonyalı kaleci, sahadaki yaşam tarzını saklamadığını belirtti. Eski Juventus ve Arsenal futbolcusu, bu durumun profesyonel bir sporcuya yakışmayabileceğini kabul etti, ancak o gerçek kimliğini korumayı tercih ediyor.

Szczesny'nin sözlerine göre, bu alışkanlıkla mücadele etmek istemiyor ve bunu olduğu gibi kabul etmiş. "Dünyanın en profesyonel şeyi gibi görünmeyebilir ama ben buyum. İnsanlar bende vazgeçemeyeceğim tek bir alışkanlık olduğunu biliyor", — dedi kaleci.

Taraftarların tepkisi ve samimiyet

İlginçtir ki, Barselona taraftarları futbolcunun bu alışkanlığına adanmış özel bir şarkı bile uydurmuşlar. Wojciech, kariyerinde ilk kez kendisine adanmış böyle bir şarkıya sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Sporcuya göre, o diğer futbolcular gibi eksiklerini gizlemiyor ve açıkça itiraf ediyor. İşte bu samimiyet ve açıklık, taraftarlarla yakın bir bağ kurmada önemli bir rol oynamaktadır.

"İnsanlar sigara içtiğimi paparazzilerin gizli fotoğrafları sayesinde öğrenmedi. Bu alışkanlığımı kendim itiraf ettim", — diye ekledi tecrübeli file bekçisi.

Zayıflığı kabul etmek

Szczesny başkalarına asla sigara içmeyi tavsiye etmediğini, bunun kötü bir alışkanlık olduğunu ve herkesin bundan kaçınması gerektiğini özellikle vurguladı. Ancak konu kendi kusurlarına geldiğinde, bunu sakince karşıladığını ifade etti.

Bu duruma olan hafif ve samimi yaklaşımı sayesinde kaleci, hatta Barselona takımının şampiyonluk geçit töreninde üzerinde "smoker" (sigara içen) yazan bir şapka ile görünmüştü. Bu da onun kendine olan güvenini ve halktan hiçbir şeyi saklamadığını açıkça göstermektedir.