Motorola İlk Kez Ultra Sınıfı Akıllı Saatini Tanıtılmaya Hazırlanıyor

Akıllı telefon pazarında yerini almış olan Motorola şirketi, giyilebilir cihazlar segmentinde ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. The Mac Observer'ın haberine göre, internette Motorola Watch Ultra adı verilen yeni amiral gemisi akıllı saatin ilk resmi render'ları ortaya çıktı. Eğer söz konusu sızdırılan bilgiler onaylanırsa, bu cihaz marka tarihindeki ilk Ultra sınıfı premium saat olacak ve Samsung ve Apple gibi devlerin benzer cihazlarına ana rakip haline gelecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan görseller cihazın dış görünümü ve tasarım yönlerine ışık tutuyor. Yeni cihaz klasik tarzda yuvarlak bir ekrana sahip olup, yan tarafında Motorola logosu basılı büyük dönen bir dijital taç ve ek bir fiziksel düğme bulunuyor. Ayrıca saat kasasının arka kapağındaki yazılar temel teknik özelliklerinin sinyalini veriyor.

Dayanıklı Kasa ve Gelişmiş Koruma

Detaylara göre, Motorola Watch Ultra modern 46 mm paslanmaz çelik kasaya sahip olacak. Üretici, cihazın su altında kullanılmasına özellikle dikkat etmiş olup, 50 metreye kadar olan derinlikte su basıncına dayanabiliyor. Aynı zamanda kasa, toz ve nemden tamamen koruyan IP68 standardını karşılıyor.

Saat, özerkliği ve bağlantı özellikleri ile de dikkat çekiyor. Cihaz, modern kullanıcılar için önemli olan entegre GPS ve LTE modülleri ile donatılacak. Bu, kullanıcının akıllı telefondan uzakta olduğunda bile internet bağlantısı ve navigasyon imkanlarından yararlanmasını sağlayacak.

Tasarım ve Tanıtım Beklentileri

Yayılan fotoğraflarda saate takılan özel kayış da dikkat çekiyor. Görünümü itibarıyla deri kayışı hatırlatan bu aksesuar, kendine has kırmızı renkli kontrast dikişlerle süslenmiş. Uzmanların görüşüne göre, şirketin gelecekte müşterilere spor ve diğer tarzlarda çeşitli değiştirilebilir kayışlar da sunması bekleniyor.

Şimdilik Motorola şirketi Watch Ultra saatinin resmi tanıtım tarihi hakkında herhangi bir bilgi yayınlamadı. Ayrıca yeni amiral gemisi cihazın hangi ülke pazarlarında satışa sunulacağı ve fiyatının ne kadar olacağı sır olarak saklanıyor. Buna rağmen, söz konusu cihazın ortaya çıkması premium akıllı saatler pazarında rekabetin daha da kızışacağının habercisi.