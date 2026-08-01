Motorola İlk Kez Ultra Sınıfı Akıllı Saatini Tanıtılmaya Hazırlanıyor

·91·Teknoloji
Motorola İlk Kez Ultra Sınıfı Akıllı Saatini Tanıtılmaya Hazırlanıyor

Akıllı telefon pazarında yerini almış olan Motorola şirketi, giyilebilir cihazlar segmentinde ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. The Mac Observer'ın haberine göre, internette Motorola Watch Ultra adı verilen yeni amiral gemisi akıllı saatin ilk resmi render'ları ortaya çıktı. Eğer söz konusu sızdırılan bilgiler onaylanırsa, bu cihaz marka tarihindeki ilk Ultra sınıfı premium saat olacak ve Samsung ve Apple gibi devlerin benzer cihazlarına ana rakip haline gelecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan görseller cihazın dış görünümü ve tasarım yönlerine ışık tutuyor. Yeni cihaz klasik tarzda yuvarlak bir ekrana sahip olup, yan tarafında Motorola logosu basılı büyük dönen bir dijital taç ve ek bir fiziksel düğme bulunuyor. Ayrıca saat kasasının arka kapağındaki yazılar temel teknik özelliklerinin sinyalini veriyor.

Dayanıklı Kasa ve Gelişmiş Koruma

Detaylara göre, Motorola Watch Ultra modern 46 mm paslanmaz çelik kasaya sahip olacak. Üretici, cihazın su altında kullanılmasına özellikle dikkat etmiş olup, 50 metreye kadar olan derinlikte su basıncına dayanabiliyor. Aynı zamanda kasa, toz ve nemden tamamen koruyan IP68 standardını karşılıyor.

Saat, özerkliği ve bağlantı özellikleri ile de dikkat çekiyor. Cihaz, modern kullanıcılar için önemli olan entegre GPS ve LTE modülleri ile donatılacak. Bu, kullanıcının akıllı telefondan uzakta olduğunda bile internet bağlantısı ve navigasyon imkanlarından yararlanmasını sağlayacak.

Tasarım ve Tanıtım Beklentileri

Yayılan fotoğraflarda saate takılan özel kayış da dikkat çekiyor. Görünümü itibarıyla deri kayışı hatırlatan bu aksesuar, kendine has kırmızı renkli kontrast dikişlerle süslenmiş. Uzmanların görüşüne göre, şirketin gelecekte müşterilere spor ve diğer tarzlarda çeşitli değiştirilebilir kayışlar da sunması bekleniyor.

Şimdilik Motorola şirketi Watch Ultra saatinin resmi tanıtım tarihi hakkında herhangi bir bilgi yayınlamadı. Ayrıca yeni amiral gemisi cihazın hangi ülke pazarlarında satışa sunulacağı ve fiyatının ne kadar olacağı sır olarak saklanıyor. Buna rağmen, söz konusu cihazın ortaya çıkması premium akıllı saatler pazarında rekabetin daha da kızışacağının habercisi.

MotorolaSmartWatchTeknolojiGadgetHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Honor Play11 Pro: 7000 mAh batarya ve 1,5K ekranla tanıtıldıHonor Play11 Pro: 7000 mAh batarya ve 1,5K ekranla tanıtıldıBugün, 06:58Kaza geçiren GeForce RTX 5060 Ti başarıyla onarıldıKaza geçiren GeForce RTX 5060 Ti başarıyla onarıldıBugün, 06:23ABD'de su temini sistemlerine yönelik siber saldırılar ortaya çıkarıldıABD'de su temini sistemlerine yönelik siber saldırılar ortaya çıkarıldıBugün, 05:51Snapdragon 8 Elite İşlemcisi Güçlü Soğutma ile Tüm Rkiplerini Geride BıraktıSnapdragon 8 Elite İşlemcisi Güçlü Soğutma ile Tüm Rkiplerini Geride BıraktıBugün, 05:21Ter analizi ile çalışan yeni akıllı yüzük geliştirildiTer analizi ile çalışan yeni akıllı yüzük geliştirildiBugün, 04:57Rogbid SpinR Akıllı Saati: 100 Günlük Özerklik ve 50 Dolar FiyatRogbid SpinR Akıllı Saati: 100 Günlük Özerklik ve 50 Dolar FiyatBugün, 03:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek