Marcelino, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'yi çalıştırabilir

İspanyol tanınmış teknik direktör Marcelino kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir ve Al-Ahli'nin teknik direktörü olabilir. ixbt.com'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının gelecek sezondan itibaren takımın başına geçmesi bekleniyor. Bu atama, takımın yeni bir aşamaya geçmesini umut eden Suudi kulübünün taraftarları arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Al-Ahli takımını çalıştıran Alman teknik direktör Matthias Jaissle kariyerine İngiltere Premier Lig temsilcisi Newcastle United'da devam etmeye yakın. Ayrılığının beklenmesi fonunda kulüp yönetimi derhal bir halef aramaya koyuldu ve Marcelino'nun adaylığını ana favori olarak değerlendiriyor.

Marcelino'nun teknik direktörlük kariyeri

Marcelino'nun futbolculuk dönemi pek parlak geçmedi. Sporting Gijon formasıyla orta saha oyuncusu olarak top koşturan İspanyol futbolcu, sakatlıklar nedeniyle henüz 28 yaşında kariyerini erken bitirmek zorunda kaldı. Racing, Levante ve Elche kulüplerinde de oynayan futbolcu, şanssızlıklar nedeniyle antrenörlüğe geçmeye karar verdi.

Teknik direktörlük kariyerine çok erken, 32 yaşında İspanya alt liglerinde başladı. İlk olarak Deportivo Lealtad takımını çalıştıran uzman, daha sonra ilk adımlarını attığı Sporting Gijon yedek takımına teknik direktör olarak atandı ve zamanla İspanyol futbolunda kendine özgü bir isim yaptı.

Villarreal ve Barcelona ile ilgili tarihçe

Uzman, kariyeri boyunca Villarreal takımının modern tarihini şekillendiren teknik direktörlerden biri olarak hatırlanır. Takımdaki kariyeri boyunca söylediği «Ben futbolcuların korkusunu yok etmek için geldim» sözü taraftarların aklında kaldı. Bu ruhun şimdi Suudi Arabistan'da da sergilenmesi gerekecek.

Marcelino, kariyeri boyunca Barcelona'ya karşı iki kez parlak galibiyetler elde etmesiyle de dikkat çekiyor. Ancak ilginç olanı, İspanyol teknik direktörün bugüne kadar kariyerinde İspanya sınırları dışında başarı kazanmamış olmasıdır. Al-Ahli kulübündeki olası atama, onun için ülke dışındaki ilk ciddi sınavı olabilir.