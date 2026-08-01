Yayıncı köpekbalığı saldırısından kurtuldu: 4 kez ameliyat edildi

Yeni Zelandiyalı balıkçılık ve dalış içerik üreticisi Henry Gibbs, Fiji Adaları yakınlarındaki sularda video çekerken köpekbalığı saldırısına uğradı. Olay, Fiji'deki ilk dalışı sırasında meydana geldi.

Gibbs, sosyal medyada yaptığı açıklamada, su altında çekim yapmakla birlikte zıpkınla balık avladığını belirtti. O sırada etrafında birkaç gri reef köpekbalığı belirdi. Bunlardan biri başta uzakta tur attı, ancak daha sonra davranışını değiştirerek Gibbs'e doğru hızla yüzdü ve sağ bacağını ısırdı. Olay anı blog yazarının kamerasına da yansıdı.

Saldırıdan sonra Gibbs'in yanında bulunan iki arkadaşı Colby ve Dan, onu hemen sudan çıkararak yarasına ilk yardımda bulundu. Ardından blog yazarı hastaneye kaldırıldı. Sağ bacağı ciddi şekilde yaralanan doktorlar, bacağını kurtarmak için dört ameliyat gerçekleştirmek ve deri nakli yapmak zorunda kaldı.

Gibbs son durumu hakkında yazarak, bacağının kurtarıldığı ve ayak parmaklarını tamamen hareket ettirebildiği için çok minnettar olduğunu ifade etti. Doktorlar tamamen iyileşmesini umuyor. Bazı kaynaklar hastanede tedavisine devam ettiğini belirtti.

İlginç bir şekilde, blog yazarı olaydan sonra köpekbalığına kırgın olmadığını da söyledi. Ona göre, o köpekbalığının doğal yaşam ortamındaydı. Gibbs ayrıca, köpekbalığının davranışındaki değişikliklerin daha ciddi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ilerleyen süreçte olayın yer aldığı videoyu güvenlik dersleriyle birlikte paylaşacağını bildirdi.

Gibbs kendi deneyiminden yola çıkarak, köpekbalığının davranışı ani şekilde değişirse dalışa devam edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca tropik sularda kamuflajlı kıyafetler kullanmanın ve köpekbalığının tehlikesini sadece boyutuna bakarak değerlendirmenin yanlış olabileceğini belirtti.