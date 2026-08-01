Ronaldo ve Georgina'nın Düğünü Bugün 1 Ağustos'ta mı Oluyor

Batı medyası, dünya genelinde milyonlarca hayranın beklediği haberle sarsıldı: Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez nihayet ilişkilerini resmiyete döküyor gibi görünüyor. 1 Ağustos'a planlanan büyük düğün hakkındaki söylentiler dünya çapındaki önde gelen bulvar gazetelerinde hızla yayıldı.

Gizli davetiye ve siyah kıyafetler için dress-code

Portekiz'in V+ Fama televizyon programında yayınlanan haber, Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile gizli düğünü hakkındaki söylentilere yol açtı. Program sunucusu Adriano Silva Martins, editörlüğe gizli bir düğün davetiyesinin ulaştığını bildirdi.

Davetiyedeki bilgilere göre tören, 1 Ağustos günü saat 17:00'de Sintra şehrinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ünlü Quinta da Regaleira saray ve bahçe kompleksinde gerçekleşecekti.

Davetiyede en çok tartışılan yönlerden biri ise konuklar için belirlenen dress-code oldu. Buna göre düğüne katılacakların siyah kıyafetle gelmesi istendi. Bu haber Ronaldo'nun hayranlarını heyecanlandırırken, gelecekteki törenin sıradan bir düğünden ziyade lüks bir Hollywood prömiyerini hatırlatabileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi.

Düğün haberleri yalanlandı

Ancak kısa süre sonra Ronaldo'nun düğünü hakkındaki haberleri yalanlayan bilgiler de ortaya çıktı. Ünlüllerin hayatına dair haberleriyle tanınan İspanyol ¡HOLA! dergisi kendi kaynaklarına dayanarak bu hafta sonu düğün olmayacağını bildirdi.

Dergi bunun birkaç nedenini sıraladı. Özellikle 1 Ağustos günü Quinta da Regaleira kompleksinin turistlere açık olduğu ve ziyaret biletlerinin gün boyu satışta kaldığı belirtildi.

Ayrıca aynı gün akşam saatlerinde kompleks sınırları içinde Portekizli şarkıcı Silvana Peres'in konserinin de planlandığı ifade edildi.

Bu nedenle dünya yıldızlarının katılımıyla gerçekleşecek büyük ve kapalı bir düğün töreninin, turist ziyaretleri ve konserle aynı zamanda bu bölgede yapılma ihtimalinin çok düşük olduğu vurgulanmaktadır.

Quinta da Regaleira kompleksinin yetkilileri ise gazetecilerin sorularına henüz net bir yanıt vermiyor. Bu durum, Ronaldo'nun Georgina ile düğünü hakkındaki söylentiler etrafındaki gizemli atmosferi daha da artırıyor.