Micah Richards: Jude Bellingham İngiltere'nin en iyi futbolcusu

Eski savunma oyuncusu Micah Richards, Jude Bellingham'ın İngiltere milli takımındaki yeri hakkındaki tartışmalara son verilmesi gerektiğini vurguladı. Real Madrid orta saha oyuncusunu "gerçek bir süperstar" olarak nitelendirdi. Thomas Tuchel kimseye ilk 11 garantisi verilmediğini söylese de, Richards 22 yaşındaki futbolcunun 2026 Dünya Kupası öncesinde ülkenin en güçlü oyuncusu olmaya devam ettiğini belirtti. Bu konuda haber veriyor.

"The Rest Is Football" podcast'inde konuşan Richards, Bellingham'ın takım için önemini övdü. Eski futbolcu, "Büyük maçlar söz konusu olduğunda, Real Madrid yıldızı ve Şampiyonlar Ligi galibi Jude Bellingham, İngiltere'nin zor durumda kaldığı turnuvalarda her zaman kurtarıcı olmuştur. Sorumluluk alacak güçlü bir karaktere sahip. Bu tartışılmamalı bile, o en iyisi ve ilk 11'de başlaması şart" dedi.

Gary Lineker de bu görüşe katılarak, büyük kupalar kazanmak için takımda maçın kaderini değiştirebilecek oyuncuların olması gerektiğini söyledi. Ancak Thomas Tuchel yönetiminde rekabet arttı. Özellikle Aston Villa temsilcisi Morgan Rogers, 10 numara pozisyonu için ciddi bir aday olarak görülüyor. Alan Shearer'a göre, Tuchel'in şu anda formda olan Rogers'a güvenmesi doğru bir karar.

Buna rağmen, Rogers'ın kendisi de takım arkadaşı Bellingham hakkında olumlu düşüncelere sahip. Jude'un kazanma arzusunun dünyadaki en güçlülerden biri olduğunu ve karakterinin yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyledi. Tuchel ise Bellingham'ın kararlılığını takdir etse de, takım sisteminin herhangi bir bireysel yıldızdan daha önemli olduğunu defalarca vurguluyor.