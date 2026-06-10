Marcus Rashford Manchester United'a dönüyor: Barcelona kararını değiştirdi

·1·Spor
Marcus Rashford Manchester United'a dönüyor: Barcelona kararını değiştirdi

Marcus Rashford'ın Barcelona'daki kariyeri sona eriyor. Katalan kulübünün yönetimi, Manchester United forvetini kalıcı olarak transfer etme opsiyonunu kullanmama kararı aldı. La Liga'daki verimli kiralık dönemine rağmen, İngiltere milli takımı oyuncusu Anthony Gordon'ın transferinin ardından oyuncu Spotify Camp Nou için fazla yük haline geldi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Hansi Flick'in takımı Anthony Gordon için büyük bir meblağ harcadıktan sonra sol kanattaki rekabet kızıştı. Kadroda Raphinha gibi bir as oyuncunun bulunmasını göz önünde bulunduran kulüp, Rashford için belirlenen 30 milyon Euro'yu ödemek istemedi. Marca gazetesinin haberine göre, 70 milyon Euro'luk Gordon transferi, Rashford'ı pahalı bir yedek oyuncu konumuna düşürdü.

Kulübün kararına iki ana faktör etki etti. Birincisi, Hansi Flick forvetlerden sürekli pres ve savunmaya yardım etmelerini talep ediyor. Teknik ekip bu konuda Gordon'ı Rashford'dan daha verimli buldu. İkincisi, yaş faktörü de önemli bir rol oynadı: Rashford Ekim ayında 29 yaşına girecek, bu da onu Gordon'dan yaklaşık dört yaş daha büyük yapıyor.

Mali açıdan Rashford maaşında yüzde 40 indirime gitmeyi kabul etmişti, ancak Barcelona uzun vadeli projeksiyonu göz önüne alarak Gordon'ı tercih etti. Rashford'ın satın alma opsiyonunun süresi Pazartesi günü doluyor ve kulüp kararını değiştirmeyecek. Artık forvet, geleceğini belirlemek üzere Manchester United'a geri dönüyor.

BarcelonaManchester UnitedMarcus RashfordAnthony GordonTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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