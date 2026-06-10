Jose Mourinho Benfica'ya veda etti ve Real Madrid'e dönüyor

Efsanevi Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Real Madrid'e sansasyonel dönüşü öncesinde Benfica taraftarlarına, oyuncularına ve personeline duygusal bir veda mektubu gönderdi. Lizbon'daki "Estadio da Luz" stadyumunda bir sezon görev yapan uzman, İspanya başkentinden gelen teklifi reddedemedi. Mourinho, Instagram hesabından kulüp başkanı Rui Costa ve tüm personele teşekkür ederek, bu kulübü temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Mourinho yönetimindeki Benfica, geçtiğimiz sezon ligde yenilgisiz bir seri yakaladı ve Portekiz Süper Kupası'nı kazandı. 63 yaşındaki teknik adam, birlikte çalıştığı futbolculara özel bir mesaj göndererek aralarında ömür boyu sürecek bağlar kurulduğunu belirtti. Eski Chelsea ve Manchester United hocası, "Bir gün oyuncum olan kişi, ömür boyu oyuncum olarak kalır" diye ekledi.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, Mourinho'yu geri getirmeyi seçim kampanyasının ana hedefi haline getirmişti. Madrid ekibi, bu transfer için Portekiz kulübüne 15 milyon Euro tazminat ödemeyi kabul etti. Salı akşamı, teknik direktörün menajeri Jorge Mendes ile Real Madrid yönetimi arasındaki nihai görüşmelerin tamamlandığı bildirildi.

Eflatun-beyazlılar, Mourinho'nun gelişiyle kadroyu güçlendirme çalışmalarına başladı. Haberlere göre Real Madrid, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için 150 milyon Euro'luk bir teklif sundu ancak bu teklif reddedildi. Buna rağmen Madrid'de yeni bir "galacticos" döneminin başlaması bekleniyor. Benfica ise Mourinho'nun yerine yeni teknik direktör atama çalışmalarını çoktan tamamladı.