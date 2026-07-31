Satranç kraliçesi Umida Omonova Asya Şampiyonası'nda kürsüye çıktı

·86·Spor
Satranç kraliçesi Umida Omonova Asya Şampiyonası'nda kürsüye çıktı

Hong Kong'da (Çin) erkekler ve kadınlar arasında rapid ve blitz kategorilerinde düzenlenen Asya Şampiyonası sona erdi. 14 ülkeden 178 güçlü satranççının katıldığı bu prestijli turnuvada Özbekistan'ı üç genç ve yetenekli sporcu temsil etti. Bizim için en sevindirici olanı ise blitz müsabakalarında millimiz Umida Omonova'nın Asya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanması oldu.

Zamin.uz "satranç kraliçelerimiz"in bu başarısını ve turnuvanın detaylarını analiz ederek sunuyor.

Satranç kraliçelerinin zaferi: Umida Omonova — Blitz dalında Asya bronz madalyasının sahibi!

Asya satranç dünyasının en büyük olaylarından biri olan bu şampiyona 28-30 Temmuz tarihlerinde Hong Kong'da (Çin) gerçekleştirildi. Turnuvanın Blitz (hızlı satranç) kategorisi kadınlar müsabakalarında Özbekistanlı genç yetenek Umida Omonova büyük bir azim ve yüksek beceri sergiledi.

Umida Omonova çekişmeli geçen mücadelelerin sonucunda 9,5 puan toplamayı başardı. Bu sonuç onun 3. sırayı elde etmesini ve Asya Şampiyonası'nın bronz madalyasına sahip olmasını sağladı. Bu zafer, Özbekistan satranç okulunun prestijini ve kadınlar arasında satrancın gelişmekte olduğunu göstermektedir.

Çekişmeli mücadeleler: Afruza Hamdamova ilk dörde girdi, Umida Rapid kategorisinde 5. sırada yer aldı

Şampiyona sadece Umida'nın bronz madalyasıyla sınırlı kalmadı. Blitz müsabakalarında yer alan bir diğer millimiz Afruza Hamdamova da harika bir oyun sergiledi. O, kıyasıya mücadeleler sonunda turnuvayı 4. sırada tamamladı ve madalyaya çok yaklaştı. Afruza'nın bu sonucu, gelecekteki büyük başarılarının bir habercisidir.

Ayrıca Rapid (hızlı satranç) müsabakalarında da Özbekistanlı satranççılar şanslarını denediler. Blitz'de bronz kazanan Umida Omonova, Rapid kategorisinde 7,5 puanla turnuvayı 5. sırada tamamladı. İlk beşte yer almak, Asya düzeyindeki böylesine prestijli bir turnuvada yüksek bir sonuç olarak kabul edilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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