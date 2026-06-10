Özbek futbolunun gururu, milli takımımızın kaptanı ve tarihinin en büyük golcüsü Eldor Shomurodov'un Avrupa yeşil sahalarındaki parlak yürüyüşü, yeni ve ses getirecek bir aşamaya girmek üzere. Türkiye liginde sergilediği fenomenal ve üretken oyunun ardından, yetenekli golcümüz kıtanın en güçlü ve tarihi kulüplerinden birine dönmek için harika bir fırsat yakaladı.

Bu sezon İstanbul Başakşehir formasıyla Türkiye Süper Ligi'nde rakip fileleri tam 22 kez havalandırarak ligin gol kralı olan 30 yaşındaki forvetimize, şu ana kadar Suudi Arabistan'ın zengin kulüplerinden ciddi teklifler geldiği haberleri yayılmıştı. Ancak Eldor, Avrupa'da kalmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Türkiye'nin ünlü ve güvenilir spor gazetecilerinden Fatih Demirkol'un bomba etkisi yaratan özel haberine göre, Türkiye'nin gerçek devlerinden Fenerbahçe, hücum hattını dünya standartlarında güçlendirmek ve yeni sezonda şampiyonluk tahtını geri almak amacıyla Eldor Shomurodov'u transfer etme projesini aktif bir şekilde değerlendiriyor.

Türkiye futbolu iç haberlerini duyurmada en etkili kaynaklardan biri olan sporx.com sitesinin yazdığına göre, Fenerbahçe'nin iddialı başkanı Aziz Yıldırım, takımın etrafındaki sancılı bir geleneğe son vermek istiyor. Bilindiği üzere ünlü kulüp, 2014 yılından bu yana Türkiye şampiyonluğuna hasret kalmış durumda. Başkan, bu 12 yıllık 'kara büyüye' kesin olarak son vermek ve taraftarları mutlu etmek için kadroyu gerçek yıldızlarla doldurmaya kararlı.

Aziz Yıldırım, İstanbul devinin hücum potansiyelini ve verimliliğini tam olarak Eldor Shomurodov ile artırmayı hedefliyor. Çünkü vatandaşımız, istikrarlı oyunu, soğukkanlılığı ve sahada her türlü rakip savunmayı dağıtıp gol atabilme yeteneğini tüm Türkiye'ye çoktan kanıtladı.

Türk basınının özellikle belirttiğine göre, Fenerbahçe teknik heyeti ve yönetimi, Özbek golcünün sadece saf merkez forvet (dokuz numara) pozisyonunda değil, gerektiğinde her iki kanatta da aynı derecede etkili oynayabilmesinden büyülenmiş durumda. Shomurodov'un farklı taktiksel şemalara çok hızlı ve kolay uyum sağlaması, sahadaki bitmek bilmeyen çalışkanlığı, takım oyununa sadakati ve hareketliliği gibi nadir özellikleri, onu sarı-lacivertli yönetim için 'bir numaralı transfer hedefi' haline getirdi. Kaynaklara göre, Fenerbahçe yetkilileri önümüzdeki günlerde İstanbul Başakşehir yönetimiyle resmi masaya oturacak ve Özbek lejyonerin bonservis bedelini görüşecek.

Hatırlatmak gerekirse Eldor Shomurodov, Özbekistan, Rusya (Rostov) ve İtalya Serie A (Genoa, Roma, Cagliari) gibi güçlü liglerdeki başarılı kariyerinin ardından 2025 yazında Türkiye'ye transfer olmuştu. Sevilen golcümüz, İstanbul Başakşehir formasıyla tüm turnuvalarda toplam 44 resmi maça çıkıp 23 gol attı ve 6 asist yaptı. Eldor'a yeni kulübünde de başarılar dileriz!

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