«Başka Gezegenden»: Manchester City'den Abdukodir Hüsanov'a Yeni Övgü (Video)

Manchester Cityresmi sayfası Abdukodir Hüsanov'un fiziksel kapasitesine esprili ama oldukça yüksek bir değer biçti. Kulübün kısa açıklaması, Özbek savunmacının hangi özelliğinin İngiltere'de özellikle takdir edildiğini bir kez daha gösterdi.

«Eğer onu bir dayanıklılık testinden geçirirseniz, bu çocuğun başka gezegenden olduğuna inanmaya başlarsınız.»

İlk bakışta bu sıradan bir şaka gibi görünebilir. Ancak arkasında Hüsanov'un City'deki en önemli avantajlarından biri yatıyor — yüksek tempoda uzun süre oynayabilme, ikili mücadelelerde yorulmama ve son dakikaya kadar savaşma yeteneği.

Şakanın Arkasında Ciddi Bir İtiraf Var

Hüsanov hakkındaki «başka gezegenden» tanımı, kulübün sosyal medya hesaplarındaki sıradan ilginç ifadelerden biri olabilir. Ancak Manchester City'nın resmi sitesi de onun hızını, güçlü fiziksel hazırlığını ve tavizsiz savunma stilini defalarca özellikle vurguladı.

Kulüp Hüsanov'u:

olağanüstü hızlı;

fiziksel olarak güçlü;

her ikili mücadeleye büyük bir tutkuyla giren;

rakip atağını önceden sezebilen;

tam güçle hareket eden bir defans oyuncusu olarak nitelendiriyor.

Özellikle hızı, City savunması için önemli bir silaha dönüştü. Kulübün resmi sitesi Hüsanov'un temposunu, Kyle Walker takımdan ayrıldıktan sonra savunma hattında görülmeyen düzeyde bir hız olarak değerlendirdi.

Hüsanov'un Dayanıklılığı Neden Önemli?

Modern bir stoper sadece ceza sahası önünde durup topu uzaklaştırmakla yetinmez. Yüksek savunma hattında oynaması, hızlı hücumcuları yakalaması ve top kaybından sonra kısa sürede büyük mesafe kat etmesi gerekir.

Hüsanov'un fiziksel özellikleri ona:

rakibin kontrataklarını durdurma;

kanatlara açılan hücumcuyu takip etme;

yüksek pres sonrasında pozisyonuna hızlıca dönebilme;

maçın sonunda bile hızını koruyabilme;

güçlü forvetlere karşı ikili mücadelelerde üstünlük sağlama imkanı tanıyor.

Bu yüzden kulübün esprili yorumu sadece dayanıklılıkla ilgili değil. Hüsanov'un tüm oyun tarzını özetliyor: hız, güç, disiplin ve sonuna kadar mücadele.

Taraftarları Nasıl Büyüledi?

Özbek futbolcu kısa süre içinde Etihad taraftarlarının sevgilisi haline geldi. Manchester City, onun özverili ve hareketli savunma tarzının taraftarlar arasında büyük beğeni kazandığını belirtti.

Hüsanov, 2026 yılı Ocak ve Mart ayları sonuçlarına göre kulübün en iyi futbolcusu seçildi. Mart ayında Rodri ve Jeremy Doku'yu geride bırakarak taraftar oylamasında açık ara galip geldi.

Bu övgüler, popülaritesinin sadece Özbek taraftarların desteğiyle ilgili olmadığını gösteriyor. İngiliz futbolseverler de onun:

top için amansızca mücadelesini;

hata yaptıktan sonra kendini çabuk toparlamasını;

tehlikeli pozisyonlarda geri çekilmemesini;

takım çıkarları için tüm gücünü ortaya koymasını takdir ediyor.

City'deki Statüsü Ne Kadar Yükseldi?

Hüsanov, Ocak 2025'te Lens'ten Manchester City'ye transfer olduktan sonra ilk başta bir uyum süreci geçirdi. Ancak daha sonra takım savunmasının en güvenilir isimlerinden birine dönüştü.

2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkarak 2817 dakika süre aldı. Kulüp onun harika geçen ikinci devresini, hızını ve korkusuz oyununu özellikle övdü.

Yeni sözleşme imzalandığı dönemde Hüsanov City formasıyla toplam 47 maça çıkmıştı. Sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatılırken kulüp, Özbek savunmacıyı Premier Lig'in en çok umut vadeden genç futbolcularından biri olarak değerlendirdi.

Şimdi Ondan Neler Bekleniyor?

Hüsanov'un fiziksel kapasitesi şimdiden kulübün ve taraftarların beğenisini kazandı. Sıradaki hedefi ise hız ve gücü taktiksel olgunlukla birleştirmek.

Önümüzdeki dönemde şu konularda daha da gelişmesi bekleniyor:

topla ilişkisi;

atağı ilk pasla başlatabilme becerisi;

savunma hattını organize etme;

pozisyon alma;

önemli maçlarda istikrarı koruma.

22 yaşındaki savunmacının en iyi yılları henüz önünde. Manchester City'nin onu 2031'e kadar kadroda tutması, kulübün Hüsanov'a sadece bugünkü başarılar için değil, gelecekteki ana stoperlerinden biri olarak baktığını gösteriyor.

Ana Sonuç

«Başka gezegenden» esprili tanımı, Hüsanov'un Manchester City'de kazandığı itibarı kısa ve etkileyici bir şekilde özetliyor.

Hızı, dayanıklılığı ve tavizsiz yapısı önce taraftarların, ardından kulüp resmi hesaplarının sürekli övgüsünü kazandı. Şimdi asıl soru şu: Hüsanov bu fiziksel üstünlüklerini daha yüksek taktiksel seviyeyle birleştirip City savunmasının uzun yıllar lideri olabilecek mi?

Sizce Hüsanov'un en büyük gücü ne — hız, dayanıklılık mı yoksa karakter mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!