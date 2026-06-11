Raphinha: Vinicius Junior Brezilya'ya altıncı dünya şampiyonluğunu getirecek

·27·Spor
Raphinha: Vinicius Junior Brezilya'ya altıncı dünya şampiyonluğunu getirecek

Barcelona kanat oyuncusu Raphinha, Real Madrid yıldızı Vinicius Junior ve kendi potansiyelini övgüyle değerlendirerek, Brezilya milli takımını altıncı dünya şampiyonluğuna taşıyabileceklerine olan inancını dile getirdi. 2026 turnuvası öncesi kampta yer alan forvet, 2002'den beri süren şanssız seriye son vermek için gençlik ve tecrübe dengesinin önemini vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Brezilya milli takımı son beş dünya kupasında şampiyonluğa ulaşamadı. 2002'den bu yana takımın sadece bir kez yarı finale çıkabilmesi nedeniyle, Selecao üzerindeki baskı giderek artıyor. Neymar henüz sakatlığından tam olarak kurtulamazken, kritik maçlarda sorumluluğun Vinicius Junior ve Raphinha gibi oyuncuların omuzlarına binmesi bekleniyor.

Kulüp düzeyinde ezeli rakip olmalarına rağmen, Barcelona temsilcisi Real Madrid yıldızının potansiyelini kabul etti. Madrid ekibi 2025-26 sezonunu büyük kupalar kazanamadan tamamlasa da, Vinicius Junior 53 maçta 22 gol atmayı başardı. Raphinha, "Vini hala genç ama tecrübesi ve başarılarıyla Dünya Kupası'nın kaderini belirleyebilir. Kendimi de bu gruba dahil ediyorum" dedi.

Raphinha'nın kendisi de Barcelona formasıyla sakatlıklarla dolu zor bir sezon geçirdi ancak 33 maçta 21 gol atarak harika bir istatistik yakaladı. Takımın savunma disiplininin zaferin anahtarı olduğunu vurgulayan oyuncu, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Savunmada düzenli oynarsak, kazanma şansımız çok yüksek olacak. Bu turnuva kısa ve hataları affetmiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca futbolcu, milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti ile olan ilişkisine de değindi. Real Madrid'den milli takıma gelen İtalyan teknik adamın takımda pozitif bir ortam yarattığını ve oyunculara güvendiğini Raphinha özellikle belirtti.

BrezilyaVinicius JuniorRaphinhaReal MadridBarcelona
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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