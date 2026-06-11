Danny Murphy: Liam Rosenior, Fulham için çok büyük bir risk

Danny Murphy, GOAL'e verdiği röportajda Liam Rosenior'un Chelsea'deki başarısızlığından sonra neden İngiltere Premier Ligi'ne dönmesinin zor olduğunu açıkladı. Ona göre, 41 yaşındaki teknik adamın Fulham'ın başına getirilmesi kulüp için çok riskli bir karar olabilir. Bu haberi Goal.com veriyor.

Fulham'ın mevcut teknik direktörü Marco Silva, sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılmaya karar verdi. Portekizli çalıştırıcı, beş yıllık görev süresi boyunca takımı Championship'ten üst lige taşıdı ve 229 maçta 100 galibiyet alarak kulübü İngiltere Premier Ligi'nin orta sıralarında yer alan bir ekip haline getirdi.

Şu anda boşalacak koltuk için birkaç aday değerlendiriliyor. Rosenior, Hull City ve Strasbourg'daki çalışmalarıyla dikkat çekse de, Stamford Bridge'deki kariyeri sadece üç buçuk ay sürdü ve 23 maçın ardından sona erdi. Murphy'ye göre, Rosenior'un Fulham ile futbolculuk döneminden gelen bağları, göreve getirilmesi için yeterli değil.

«Sanırım bu fırsatı seve seve kabul ederdi ama bu gerçekleşmeyecek. Fulham bunu büyük bir risk olarak görüyor çünkü Chelsea'deki dönemi iyi başlamasına rağmen sonuçta başarısız oldu. Kulüp yönetimi bu seviyede daha fazla deneyime sahip bir teknik direktör seçecektir», dedi Murphy.

Eski orta saha oyuncusu ayrıca Frank Lampard'ın Batı Londra'ya dönme ihtimalini de değerlendirdi. Ona göre, Coventry'deki başarılarından sonra Lampard daha deneyimli bir aday olarak görülebilir. Thomas Frank gibi isimler yarıştan çekilmiş olsa da, piyasada Rosenior'dan daha tecrübeli birçok uzman bulunuyor.