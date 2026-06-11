Real Madrid, Camavinga ve Valverde'yi transfer listesine koymaya karar verdi

Avrupa futbolunda sezonun sona ermesi ve yaz transfer döneminin resmen açılmasının arifesinde, Real Madrid cephesinden oldukça sansasyonel haberler geliyor. Jose Mourinho'nun olası dönüşü ve Julian Alvarez transferi hakkındaki tartışmaların ardından, «Los Blancos» yönetimi kadroda ciddi bir temizlik yapmaya karar vermiş görünüyor. Fransa'nın saygın yayın organı «Foot Mercato» tarafından paylaşılan çarpıcı bilgilere göre, Madrid devi takımın temel direkleri olarak görülen yetenekli orta saha oyuncuları Eduardo Camavinga ve Federico Valverde'yi satma seçeneklerini ciddi şekilde değerlendiriyor.

İspanyol gazeteci ve içeriden bilgi alan Miguel Serrano, kulüp yönetiminin her iki yıldız futbolcu için de bonservis bedellerini belirlediğini ve onları satışa hazırladığını iddia ediyor.

Camavinga için Premier Lig'den alıcılar bekleniyor

Fransa milli takımının parlayan yıldızı Eduardo Camavinga için Madrid ekibi yaklaşık 50 milyon avro civarında bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Bugün 23 yaşına basan yetenekli orta saha oyuncusu, 2021 yılında Fransa'nın Rennes kulübünden 30 milyon avro karşılığında Madrid'e transfer olmuştu. Eflatun-beyazlılarla 2029 yılına kadar devam eden uzun vadeli bir sözleşmesi bulunmasına rağmen, yönetim onu bırakmaya hazır. Real Madrid yetkilileri, finansal açıdan güçlü olan İngiltere Premier Lig (EPL) kulüplerinden oyuncu için ciddi ve yüksek teklifler gelmesini bekliyor.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi kolay olmayacak. Birçok önde gelen İspanyol gazetesi, Camavinga'nın Madrid şehrinden ve takımından oldukça memnun olduğunu ve Real Madrid'den ayrılmak istemediğini yazıyor. Futbolcunun bu kararlı duruşu, olası transfer sürecini oldukça karmaşık hale getirebilir.

Valverde'nin fiyatı 100 milyon avro ve soyunma odasındaki kriz

İkinci büyük transfer haberi ise Uruguaylı dirençli orta saha oyuncusu Federico Valverde etrafında dönüyor. Real Madrid, liderlerinden biri olan Valverde için en az 100 milyon avro tutarında devasa bir bonservis bedeli talep ediyor. Güvenilir kaynaklar, bu yıldızın takımdan ayrılma ihtimalinin sadece saha içi sonuçlarla ilgili olmadığını belirtiyor. Takım içinde, daha doğrusu Real Madrid'in soyunma odasında ciddi iç sorunlar yaşandığı ifade ediliyor. Özellikle Federico Valverde ile Fransız takım arkadaşı Aurelien Tchouameni arasında keskin bir gerilim olduğu ve bu soğukluğun hem takım atmosferini hem de yönetimin nihai kararını etkilediği söyleniyor.

İçeriden bilgi alan kaynaklar, bu yaz transfer döneminde Santiago Bernabeu'da gerçek bir devrim ve köklü bir kadro yenilenmesi yaşanacağı sonucuna varıyor. İspanyol basını, önümüzdeki günlerde takıma dünya çapında birkaç yeni ismin katılacağını ve başarısız geçen sezonun ardından Madrid ekibiyle yollarını ayıracak oyuncu sayısının oldukça fazla olacağını bildiriyor. Bakalım Madrid devi, bu büyük değişimlerden sonra nasıl bir görünüme kavuşacak.

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