Frank Leboeuf: Michael Olise şu anda Lamine Yamal'dan daha iyi

·31·Spor
Frank Leboeuf: Michael Olise şu anda Lamine Yamal'dan daha iyi

Fransa milli takımının eski savunma oyuncusu Frank Leboeuf, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. 24 yaşındaki futbolcunun şu anda kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olduğunu ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ı bile geride bıraktığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Olise, Almanya'daki ilk sezonunu muhteşem geçirdi. Bundesliga'da çıktığı 32 maçta 15 gol atıp 19 asist yaptı. Ayrıca Bayern ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseldi ve Almanya Kupası'nı kazandı. Leboeuf'a göre Olise, 2026 Dünya Kupası'nda Les Bleus'un ana lideri olacak.

Lamine Yamal ile kıyaslandığında Leboeuf, Fransız futbolcunun istikrarına dikkat çekti. İspanyol yetenek sakatlıklar nedeniyle sezonu biraz daha sönük geçirirken, Olise tüm yıl boyunca yüksek formunu korudu. Eski savunma oyuncusu, "Şu anki durumda Michael Olise dünyanın en iyi sağ kanat oyuncusudur" dedi.

Bu parlak performansın ardından Real Madrid oyuncuya ilgi duymaya başladı. İddialara göre Florentino Perez, Fransız kanat oyuncusu için 150 milyon euro ödemeye hazır. Bayern, onu 2024 yılında 60 milyon euroya transfer etmişti ancak değeri şu anda iki katından fazla artmış durumda.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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