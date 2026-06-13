Mbappe, gol atmasa bile Fransa ile şampiyon olmaya hazır olduğunu söyledi

Fransa milli takımının lideri Kylian Mbappe, Dünya Kupası öncesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki forvet için kişisel rekorlar ve goller önemli olsa da, asıl amacının milli takımla şampiyonluğa ulaşmak olduğunu vurguladı.

M6 kanalına verdiği röportajda Mbappe, Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanması durumunda tek bir gol bile atmamaya razı olduğunu belirtti. Bu sözler, futbolcunun takım başarısını kişisel istatistiklerin üzerinde tuttuğunu gösteriyor.

“Eğer Dünya Kupası'nı hiç gol atmadan kazanma şansım olsaydı, bunu kabul ederdim. Kutlamayı ilk başlatan ben olurdum” dedi Mbappe.

Fransız yıldız için bu turnuva yeni bir büyük sınav olacak. Daha önce Dünya Kupalarında kendini kanıtlamış, kritik maçlarda goller atmış ve takımın en önemli figürlerinden biri haline gelmiştir. Ancak Mbappe bu kez sadece kendine değil, tüm takıma odaklanmak istiyor.

Ona göre Dünya Kupası'na katılmak başlı başına büyük bir mutluluk. Aynı zamanda genç oyunculara, özellikle zihinsel olarak yardımcı olmayı görevlerinden biri olarak görüyor.

“Bu Dünya Kupası'nda yer aldığım için çok mutluyum. Genç oyunculara, özellikle zihinsel açıdan destek olmak benim için önemli” dedi Fransız forvet.

Bu sözler, Mbappe'nin milli takımdaki statüsünün değiştiği anlamına da geliyor. O artık sadece hızlı ve golcü bir forvet değil, aynı zamanda gençler için bir lider, soyunma odasında önemli bir figür ve büyük turnuva baskısını iyi bilen bir futbolcu.

Mbappe şu ana kadar Dünya Kupalarında 12 gol attı. Bu oldukça yüksek bir sonuç. Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu rekoru ise Almanya milli takımının eski forveti Miroslav Klose'ye ait. Klose, Dünya Kupalarında toplam 16 gol kaydetti.

Fransız yıldız bu rekora yaklaşsa da, konu hakkında sakin bir yaklaşım sergiledi. En iyi golcüler arasında olmanın güzel olduğunu kabul etti ancak tarih yazma sürecinin henüz devam ettiğini ifade etti.

“En iyi golcüler arasında olmak güzel bir his. Ancak birçoğu oldukça ileri yaşta. Elbette ben de tarih yazmaya devam etmek istiyorum” diye ekledi Mbappe.

Aslında Mbappe için iki yol da açık: Hem kişisel rekorlara yönelebilir hem de Fransa ile bir kez daha Dünya Kupası'nı kazanabilir. Ancak bugünkü açıklaması bir şeyi net bir şekilde ortaya koydu; futbolcu için takım şampiyonluğu her türlü kişisel istatistikten daha üstün.

Fransa milli takımı, Dünya Kupası'nda yine en büyük favorilerden biri olarak görülüyor. Kadroda hem tecrübeli oyuncular hem de yeni nesil temsilcileri yeterince mevcut. Mbappe'nin liderliği ise bu takım için büyük bir avantaj olabilir.

Büyük turnuvalarda yıldız futbolculardan her zaman gol ve kritik hamleler beklenir. Ancak bazen şampiyonluk için sadece gol atmak değil, takımı motive etmek, gençlere güven vermek ve zor durumlarda liderlik etmek de önemlidir. Mbappe tam olarak bu sorumluluğu üstlenmeye hazır görünüyor.

Fransa taraftarları ise ondan yine büyük maçlar ve tarihi anlar bekliyor. Mbappe gol atsa da atmasa da, eğer Fransa sonunda şampiyon olursa, kendi ifadesiyle kutlamayı ilk başlatanın o olacağından şüphe yok.