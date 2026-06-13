Micky van de Ven dünyanın en iyisi olmak için Tottenham'dan ayrılmalı mı?

·2·Spor
Micky van de Ven dünyanın en iyisi olmak için Tottenham'dan ayrılmalı mı?

Tottenham'ın eski savunma oyuncusu Toby Alderweireld, Hollandalı Micky van de Ven hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ona göre 25 yaşındaki savunmacı, dünyanın en iyilerinden biri olmak için tüm niteliklere sahip ancak bunun için Londra kulübünden ayrılması şart değil. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Micky van de Ven, 2023 yazında Wolfsburg'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Yüksek hızıyla tanınan savunmacı, kısa sürede Premier League seviyesine uyum sağladı. Şu anda takım formasıyla tüm kulvarlarda 100'e yakın maça çıkmış durumda.

Kulübün son sezonlardaki sonuçları istikrarsız olsa da, Van de Ven'in kişisel performansı yükselmeye devam ediyor. Alderweireld, oyuncunun hızının ona savunma arkasındaki boşlukları kapatma ve ikili mücadeleleri kazanma imkanı tanıdığını, bunun da modern futbol için çok önemli olduğunu vurguluyor.

“Dünyanın en iyi stoperi olmak için yeterli potansiyele sahip. Elbette takım iyi oynamadığında yüksek seviyeyi korumak zordur ancak o çalışmaya devam etmeli. Umarım Tottenham'da kalır ve yeteneklerini tam olarak burada geliştirir,” diye ekledi Alderweireld.

Transfer dönemi yaklaşırken, Hollandalı savunmacıya Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün ilgi gösterdiği belirtiliyor. Ancak Tottenham yönetimi, kilit savunmacısını bırakmaya niyetli değil.

TottenhamMicky van de VenPremier LeagueTransferlerFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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