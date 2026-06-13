Barcelona, Florentino Perez'e dava açmakla tehdit etti

İspanyol futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid arasındaki ezeli rekabet, yeşil sahaların dışına taşarak gerçek bir hukuk savaşına dönüştü. La Liga'daki kıran kırana mücadelelerin ardından, iki dev arasındaki gerilim şimdi mahkeme salonlarında devam edecek gibi görünüyor. Katalan kulübü Barcelona yönetimi, Madrid süper kulübünün başkanı Florentino Perez'e karşı ciddi adımlar atacağını ve onu mahkemeye vereceğini belirten resmi ve sert bir açıklama yaptı. Buna, Real Madrid başkanının kamuoyu önünde yaptığı tartışmalı ve ağır suçlamalar neden oldu.

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın Mayıs ayında Madrid kulübü başkanı özel bir basın toplantısı düzenlemiş ve futbol dünyasını sarsan Negreira davası hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

«Hakemler bizden yedi şampiyonluk çaldı»

İspanya Hakem Teknik Komitesi eski başkan yardımcısı Jose Negreira'nın Barcelona'dan mali kaynak aldığı ve sistemli yolsuzluk yaptığına dair soruşturma süreci büyük bir skandala dönüştü. 12 Mayıs'ta düzenlenen o toplantıda Florentino Perez, Katalanları 'yirmi yıl boyunca hakem camiasını satın almak ve onlara para ödemekle' açıkça suçlamıştı. Ayrıca Perez, tam da bu yasa dışı eylemler sonucunda Real Madrid'in elinden haksız yere yedi şampiyonluk unvanının alındığını (çalındığını) acıyla vurgulamıştı.

Durumun bu noktaya gelmesi, Katalan cephesinde sert tepkilere yol açtı. Barcelona, resmi açıklamasında Perez'in bu çıkışını ve sonraki günlerde verdiği röportajları tamamen asılsız bir iftira olarak nitelendirdi.

El Clasico yöneticileri arasındaki bu büyük krizin ve dava detaylarının ayrıntılarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:

Krizin tarafları Yöneltilen ana suçlama Barcelona'nın talebi Real Madrid'in karşı hamlesi Beklenen nihai sonuç Florentino Perez Kulübe yönelik kamuoyu önünde iftira Sözlerini resmen geri alması Çok milyonlu tazminat talebi Ciddi bir hukuk davası Barcelona Kulübü Ticari itibarın zedelenmesi Hukuki dava dilekçesi sunmak Negreira davası üzerine karşı dava Küresel ölçekte itibar mücadelesi

İtibar için mücadele ve çok milyonlu tazminat

Katalan devinin yönetimi, Florentino Perez'in bu iddiaların yalan olduğunu bilerek, bilinçli bir şekilde Barcelona'nın ticari itibarına zarar vermek ve kulübü küçük düşürmek amacıyla konuştuğunu vurguluyor. Kulüp, Perez'den sözlerini kamuoyu önünde reddetmesini ve milyonlarca taraftarın önünde resmen özür dilemesini talep ediyor. Eğer bu şart yerine getirilmezse, 'Blaugrana'nın hukukçuları derhal hukuk mahkemesine dava dilekçesini sunacaklar.

İçeriden analiz: İspanyol futbolundaki bu savaş tek taraflı değil. Geçen yılın Aralık ayında saygın AS gazetesinin bildirdiğine göre, Real Madrid de boş durmuyor. Madrid ekibi, Negreira davası nedeniyle uğradıkları manevi ve maddi zarar için Barcelona'dan astronomik miktarda tazminat talep etmeyi planlayarak devasa bir karşı dava paketi hazırlıyor.

Böylece, La Liga'nın iki büyük gücü arasındaki husumet yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya geçti. Stadyumlardan mahkeme salonlarına taşınan bu dramanın gelişimini izlemek herkes için kesinlikle ilgi çekici olacak.

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