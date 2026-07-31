Sansasyonel Haber: Ukrayna İlk Kez Yeni «Ruta» Seyir Füzelerini Kullandı

·936·Dünya
Sansasyonel Haber: Ukrayna İlk Kez Yeni «Ruta» Seyir Füzelerini Kullandı

Ukrayna Silahlı Kuvgatleri (USK) cephede tamamen yeni ve menzilli bir silah türünü kullanmaya başladı. Bahsi geçen silah, Hollanda teknolojisi temel alınarak üretilen Ruta Block 1 seyir füzesidir. Saygın Amerikan askeri portalları, bu silahın ilk kez çatışma koşullarında kullanıldığını doğruluyor.

Zamin.uz, bu yeni füzenin teknik özellikleri ve savaşın seyrine etkisi hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Faktörler ve fotoğraflar: Rus Telegram kanallarında neler gösterildi?

Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülen veya çakılan füze kalıntılarının fotoğrafları, birçok Rus askeri Telegram kanalında geniş yankı uyandırdı. Yayınlanan fotoğraflarda füzenin gövdesi, dahili elektronik parçaları ve kuyruk kısmı net bir şekilde görülüyor.

Amerikan askeri konularında uzmanlaşmış The War Zone (TWZ) portalı analistleri bu fotoğrafları inceleyerek, bunların Hollandalı Destinus şirketi tarafından geliştirilen Ruta Block 1 füzesi olduğunu belirlediler. Uzmanlara göre bu, söz konusu silahın savaşta ilk kez seri şekilde kullanıldığının kanıtıdır.

Sansasyonel Haber: Ukrayna İlk Kez Yeni «Ruta» Seyir Füzelerini Kullandı

Saldırının tam konumu ve hedefi şimdilik bilinmiyor.

«Ruta Block 1» nedir ve ne kadar tehlikelidir?

Ruta, oldukça büyük mesafeleri kat etme kapasitesine sahip modern bir seyir füzesidir. Teknik özellikleri, Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerindeki önemli hedefleri vurmasını sağlamaktadır.

Temel teknik özellikler:

  • Uçuş menzili: 300 kilometreden fazla. Bu menzil, cephe hattından oldukça uzakta bulunan Rus askeri üslerine, hava limanlarına ve lojistik merkezlerine ulaşmayı mümkün kılar.

  • Harp başlığı ağırlığı: 150 kilograma kadar. Bu güç, büyük altyapı nesnelerine ciddi zararlar vermek için yeterlidir.

  • Kontrol sistemi: Füzenin hedefini tam olarak vurması için üç sistem kullanılmaktadır; eylemsizlik (otonom), uydu (GPS) ve görsel (kamera aracılığıyla arazi tanıma). Bu da onu elektronik harp unsurlarına karşı daha dayanıklı kılmaktadır.

Genişletme planları: Gelecekteki «Block 2» ve «Block 3» süper varyantları

«Destinus» şirketi sadece «Block 1» ile yetinmek niyetinde değil. Şu anda füzenin daha güçlü ve daha uzun menzilli varyantları üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bunlar, Ukrayna'nın saldırı kapasitesini keskin bir şekilde artırabilir.

Gelecekteki varyantlar:

  1. Ruta Block 2:

    • Menzil: 800 km (Rusya'nın derinliklerine kadar ulaşır).

    • Harp başlığı: 250 kg (daha güçlü patlama).

  2. Ruta Block 3:

    • Menzil: 2000 km (bazı Rus stratejik tesislerine ulaşabilir).

    • Harp başlığı: 550 kg (en ağır hedefleri imha etmek için).

«Ruta» füzesinin farklı varyantlarının karşılaştırma tablosu

Füze varyantı

Menzil (km)

Harp başlığı ağırlığı (kg)

Durumu

Ruta Block 1

300+

150

Muharebede kullanılıyor

Ruta Block 2

800

250

Geliştiriliyor

Ruta Block 3

2000

550

Geliştiriliyor

Sonuç: Savaş alanında tarihi bir dönüm noktası

Ukrayna'nın «Ruta» seyir füzelerini kullanması cephedeki durumu kökten değiştirebilir. Bu durum, Ukrayna askeri-sanayi kompleksinin (yabancı ortaklarla birlikte) Rusya'nın hava savunması için beklenmedik ve yakalanması zor yeni tür uzun menzilli silahlar üretebildiğini göstermektedir. Gelecekteki «Block 2» ve «Block 3» varyantları da başarıyla test edilip teslim edilirse, Ukrayna çatışmanın jeopolitik ve askeri dinamiklerini ciddi şekilde etkileyecek stratejik bir vuruş kapasitesine kavuşacaktır.

Bu önemli askeri haberi arkadaşlarınızla ve siyaset meraklılarıyla paylaşın! Birçok kişi savaştaki bu yeni dönüm noktasından haberdar olmalı.

Sizce yeni «Ruta» füzeleri savaşın gidişatını nasıl etkileyecek? Rusya buna nasıl bir yanıt verebilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Kaynak: TWZ portalı ve Telegram kanalı haberleri temel alınmıştır.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDrone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDün, 23:5133 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğuldu33 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğulduDün, 22:41100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat Etti100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat EttiDün, 20:13Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduHastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduDün, 19:44Tayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediTayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediDün, 19:02Büyü yapıldığı söylenen olayBüyü yapıldığı söylenen olayDün, 18:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor