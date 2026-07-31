Ukrayna Silahlı Kuvgatleri (USK) cephede tamamen yeni ve menzilli bir silah türünü kullanmaya başladı. Bahsi geçen silah, Hollanda teknolojisi temel alınarak üretilen Ruta Block 1 seyir füzesidir. Saygın Amerikan askeri portalları, bu silahın ilk kez çatışma koşullarında kullanıldığını doğruluyor.

Zamin.uz, bu yeni füzenin teknik özellikleri ve savaşın seyrine etkisi hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Faktörler ve fotoğraflar: Rus Telegram kanallarında neler gösterildi?

Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülen veya çakılan füze kalıntılarının fotoğrafları, birçok Rus askeri Telegram kanalında geniş yankı uyandırdı. Yayınlanan fotoğraflarda füzenin gövdesi, dahili elektronik parçaları ve kuyruk kısmı net bir şekilde görülüyor.

Amerikan askeri konularında uzmanlaşmış The War Zone (TWZ) portalı analistleri bu fotoğrafları inceleyerek, bunların Hollandalı Destinus şirketi tarafından geliştirilen Ruta Block 1 füzesi olduğunu belirlediler. Uzmanlara göre bu, söz konusu silahın savaşta ilk kez seri şekilde kullanıldığının kanıtıdır.

Saldırının tam konumu ve hedefi şimdilik bilinmiyor.

«Ruta Block 1» nedir ve ne kadar tehlikelidir?

Ruta, oldukça büyük mesafeleri kat etme kapasitesine sahip modern bir seyir füzesidir. Teknik özellikleri, Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerindeki önemli hedefleri vurmasını sağlamaktadır.

Temel teknik özellikler:

Uçuş menzili: 300 kilometreden fazla. Bu menzil, cephe hattından oldukça uzakta bulunan Rus askeri üslerine, hava limanlarına ve lojistik merkezlerine ulaşmayı mümkün kılar.

Harp başlığı ağırlığı: 150 kilograma kadar. Bu güç, büyük altyapı nesnelerine ciddi zararlar vermek için yeterlidir.

Kontrol sistemi: Füzenin hedefini tam olarak vurması için üç sistem kullanılmaktadır; eylemsizlik (otonom), uydu (GPS) ve görsel (kamera aracılığıyla arazi tanıma). Bu da onu elektronik harp unsurlarına karşı daha dayanıklı kılmaktadır.

Genişletme planları: Gelecekteki «Block 2» ve «Block 3» süper varyantları

«Destinus» şirketi sadece «Block 1» ile yetinmek niyetinde değil. Şu anda füzenin daha güçlü ve daha uzun menzilli varyantları üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bunlar, Ukrayna'nın saldırı kapasitesini keskin bir şekilde artırabilir.

Gelecekteki varyantlar:

Ruta Block 2: Menzil: 800 km (Rusya'nın derinliklerine kadar ulaşır).

Harp başlığı: 250 kg (daha güçlü patlama). Ruta Block 3: Menzil: 2000 km (bazı Rus stratejik tesislerine ulaşabilir).

Harp başlığı: 550 kg (en ağır hedefleri imha etmek için).

«Ruta» füzesinin farklı varyantlarının karşılaştırma tablosu

Füze varyantı Menzil (km) Harp başlığı ağırlığı (kg) Durumu Ruta Block 1 300+ 150 Muharebede kullanılıyor Ruta Block 2 800 250 Geliştiriliyor Ruta Block 3 2000 550 Geliştiriliyor

Sonuç: Savaş alanında tarihi bir dönüm noktası

Ukrayna'nın «Ruta» seyir füzelerini kullanması cephedeki durumu kökten değiştirebilir. Bu durum, Ukrayna askeri-sanayi kompleksinin (yabancı ortaklarla birlikte) Rusya'nın hava savunması için beklenmedik ve yakalanması zor yeni tür uzun menzilli silahlar üretebildiğini göstermektedir. Gelecekteki «Block 2» ve «Block 3» varyantları da başarıyla test edilip teslim edilirse, Ukrayna çatışmanın jeopolitik ve askeri dinamiklerini ciddi şekilde etkileyecek stratejik bir vuruş kapasitesine kavuşacaktır.

Bu önemli askeri haberi arkadaşlarınızla ve siyaset meraklılarıyla paylaşın! Birçok kişi savaştaki bu yeni dönüm noktasından haberdar olmalı.

Sizce yeni «Ruta» füzeleri savaşın gidişatını nasıl etkileyecek? Rusya buna nasıl bir yanıt verebilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Kaynak: TWZ portalı ve Telegram kanalı haberleri temel alınmıştır.