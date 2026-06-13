Newcastle kaleci arıyor: James Trafford yeniden gündemde

·30·Spor
Newcastle kaleci arıyor: James Trafford yeniden gündemde

Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, kaleci rotasyonunu kökten değiştirmek amacıyla Manchester City file bekçisi James Trafford'a olan ilgisini yeniden canlandırdı. Geçen yaz İngiltere milli takımı oyuncusunu kadrosuna katamayan "saksağanlar", Etihad Stadium'da yeterli süre bulamayan futbolcu için yeni bir teklif hazırlıyor. Bu haberi Goal.com duyurdu. aktarıyor.

The Athletic'in haberine göre, Newcastle yönetimi Trafford'u transfer etme niyetini bildirmek için Manchester City ile temasa geçti. 23 yaşındaki kaleci, geçen sezon Burnley'den Manchester'a transfer olmuştu ancak tüm kulvarlarda sadece 17 maçta forma giyebildi. Bu nedenle futbolcu, kariyerine başka bir kulüpte devam etmeye sıcak bakıyor.

Trafford, başlangıçta Pep Guardiola yönetiminde as kaleci olma vaadiyle Manchester'a gelmişti. Ancak İngiltere Premier League devi sürpriz bir şekilde Gianluigi Donnarumma ile sözleşme imzalayınca, İngiliz kaleci yedek kulübesine hapsoldu. Şu anda milli takım kampında olduğu için geleceği hakkındaki nihai kararı turnuva sonrasında verecek.

Eddie Howe savunma hattını güçlendirmek için aktif bir şekilde çalışıyor. Takım, Reims'ten 20 yaşındaki Ewen Jaouen'i kadrosuna kattı bile. Eğer Trafford transferi gerçekleşirse, bu durum mevcut birinci kaleci Nick Pope için ayrılık vaktinin geldiği anlamına gelebilir. Newcastle, sezon öncesi hazırlıkları başlamadan bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Şu anda James Trafford, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı ile ABD'de bulunuyor. Jordan Pickford ve Dean Henderson ile birlikte Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Newcastle ise zaman kaybetmemek için görüşmeleri hızlandırmaya çalışıyor, aksi takdirde kulüp diğer adayları değerlendirmek zorunda kalacak.

NewcastleManchester CityJames TraffordTransferlerİngiltere Premier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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