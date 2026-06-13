Lamine Yamal Dünya Kupası'ndaki ilk maça yetişebilecek mi?

·61·Spor
Lamine Yamal Dünya Kupası'ndaki ilk maça yetişebilecek mi?

Tüm dünyanın gözü dört yılda bir düzenlenen en büyük futbol şöleni olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na çevrilmişken, futbolseverler için harika ve sevindirici bir haber geldi. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, takımın yıldız ismi ve Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın sağlık durumu ve iyileşme süreci hakkında basına açıklamalarda bulundu. Taraftarların endişelerini gideren tecrübeli çalıştırıcı, genç yeteneğin beklenenden çok daha hızlı bir şekilde sahalara döndüğünü belirtti.

Katalan kulübü ve İspanya Milli Takımı'nın adeta motoru haline gelen Lamine'nin sakatlığını atlatması, 'La Roja' taraftarları için gerçek bir bayram oldu desek abartmış olmayız.

De la Fuente: "Belirlenen takvimin ilerisinde"

Milli takım teknik direktörü, 18 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun her geçen gün olumlu yönde ilerlediğini ve doktorların belirlediği planın vaktinden önce tamamlandığını memnuniyetle vurguladı:

"Lamine Yamal, iyileşme sürecini planlanan zamandan çok daha hızlı geçiriyor. Geçen her gün durumunun daha da iyiye gittiğini gösteriyor.

Eminim ki Yamal, Dünya Kupası'ndaki ilk maçımıza kadar en optimal ve yüksek form seviyesine ulaşacak ve takımımıza yardımcı olacaktır."

Belirtmek gerekir ki bu genç fenomen, İspanya Milli Takımı'nın hücum hattındaki en tehlikeli silahı konumunda. Kısa sürede sahalara dönmesi, turnuvada büyük hedefleri olan takım için oldukça kritikti.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk rakibi ve mevcut şampiyonluk durumu hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz:

Milli takım yıldızı

Futbolcunun yaşı

Teknik direktörün görüşü

2026 Dünya Kupası ilk maç tarihi

İlk rakip

Mevcut Dünya Şampiyonu

Lamine Yamal


(Barcelona)

18 yaş

Kısa sürede en optimal


formuna kavuşacak

15 Haziran

Cape Verde

Arjantin


milli takımı

Hızlı bir başlangıç ve önümüzdeki sorumluluk

İspanya Milli Takımı, tüm dünyanın gözünü diktiği bu büyük turnuvadaki yürüyüşüne çok yakında, yani 15 Haziran tarihinde başlıyor. Grup aşamasındaki ilk karşılaşmaları Cape Verde milli takımına karşı olacak. Hatırlatmak isteriz ki, şu an dünya tahtının sahibi Arjantin Milli Takımı'dır ve İspanya'nın bu unvanı geri almak için tüm gücüyle mücadele edeceği kesin. Yamal'ın kadroda olması, bu yolda onlara büyük bir avantaj sağlayacaktır.

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Lamine YamalİspanyaFC BarcelonaLuis de la FuenteYeşil Burun Adaları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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