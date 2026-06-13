Lewandowski kariyerine ABD'nin Chicago Fire kulübünde devam edecek

Avrupa yeşil sahalarında uzun yıllar boyunca attığı gollerle ün kazanan, dünya futbolunun en güçlü golcülerinden biri olan Robert Lewandowski, kariyerinde yeni ve tarihi bir sayfa açıyor. Barcelona ile İspanya La Liga şampiyonluk kürsüsüne çıktıktan sonra Katalan kulübüyle yollarını ayıran 37 yaşındaki Polonyalı ünlü forvet, rotasını okyanus ötesine çeviriyor. Fantastik yeteneğe sahip oyuncu, kariyerine ABD Major League Soccer (MLS) temsilcisi Chicago Fire kulübünde devam etmeye kesin olarak karar verdi.

Spor dünyasındaki bu beklenmedik ve ses getiren transferin detayları, Avrupa basınının ve milyonlarca futbolseverin ilgi odağında.

Yıllık maaş 15 milyon avro ve müthiş bonuslar!

İspanya'nın saygın spor yayınlarından biri olan Sport.es sitesinin, Polonya'nın ünlü Prawda Futbolu portalına dayandırdığı habere göre, Robert Lewandowski Amerikan ekibiyle 2028 yılına kadar sürecek uzun vadeli resmi bir sözleşme imzalayacak. Söz konusu anlaşmada, tarafların isteğine bağlı olarak kontratı bir sezon daha uzatma maddesi de özel olarak belirtildi.

Maddi açıdan bakıldığında, Polonyalı yıldız ABD'de krallara layık bir maaş alacak. Kaynağın belirttiğine göre, forvet oyuncusuna yıllık 15 milyon avro garantili net maaş ödenecek. Ayrıca, yeşil sahalarda yüksek performans sergileyip takımının galibiyetlerine katkıda bulunursa, bonuslar sayesinde ek olarak 5 milyon avro daha kazanabilir.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Robert Lewandowski'nin ABD'ye transfer sözleşmesini ve kendisine sunulan 'uzay' şartlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Oyuncunun yaşı ve eski kulübü Yeni takımı (Ligi) Sözleşme süresi Garantili yıllık maaş Ek spor bonusları Reddedilen teklifler 37 yaş, Barcelona

(İspanya şampiyonu) Chicago Fire

(ABD, MLS ligi) 2028'e kadar

(+1 sezon uzatma opsiyonlu) 15 000 000 avro 5 000 000 avroya kadar Suudi Arabistan kulüpleri

Suudi milyonlarını reddeden aile planı

Lewandowski'nin yakın çevresi ve aile üyeleri, Chicago Fire yönetiminin bu transferi gerçekleştirmek için gösterdiği yüksek kararlılıktan duydukları hayranlığı gizlemediler. Amerikan kulübü sadece oyuncuya büyük bir meblağ teklif etmekle kalmadı, aynı zamanda ailesi için okyanus ötesinde eksiksiz ve kusursuz bir yaşam planı sundu.

Özellikle kulüp, oyuncu ve eşi için konforlu bir yaşam alanı ile çocuklarının üst düzey okullarda eğitim almasıyla ilgili tüm organizasyonel ve sosyal konuları üstlendi. Aile huzuru ve gelecek planlarını içeren bu mükemmel proje, Lewandowski'nin Suudi Arabistan'ın zengin kulüplerinden gelen çok büyük finansal teklifleri rahatlıkla reddetmesinin ana nedeni oldu.

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