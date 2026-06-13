Geoff Hurst: Harry Kane Dünya Kupası finalinde hat-trick yapabilir

İngiltere'nin 1966 efsanesi Sir Geoff Hurst, milli takım kaptanı Harry Kane'in kendi tarihi başarısını tekrarlayarak Dünya Kupası finalinde hat-trick yapabileceğine inanıyor. Hurst'e göre, Bayern Münihli forvet, İngiltere'nin 60 yıllık kupa hasretine son verecek kilit isim olacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Geoff Hurst, bugüne kadar Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan tek futbolcu olma unvanını koruyor. 1966'da Batı Almanya'ya karşı kazanılan 4-2'lik zaferde üç gol atarak ülkesine tek şampiyonluğunu kazandırmıştı. O kadrodan hayatta kalan son isim olan Hurst, rekorunu Harry Kane ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Daily Mail'e verdiği demeçte Hurst şunları söyledi: "Eğer kazanırsak bu beni şaşırtmaz. Kane'in finalde üç gol atabileceğinden şüphem yok. Bunu kıskanmam, aksine bu tekrar yaşanırsa benden daha mutlu biri olmaz". Kane şu anda 79 golle İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

Öte yandan Hurst, yeni teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki takımda tüm sorumluluğun sadece 32 yaşındaki forvete yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. Ona göre zafer için sadece bir kişi değil, tüm takımın çaba göstermesi gerekiyor. Hurst, kulüp düzeyindeki başarılarından bağımsız olarak, Dünya Kupası'nı kazanmanın Kane'i tüm dünyanın gözünde bir efsaneye dönüştüreceğini düşünüyor.