Brezilya, Fas maçında galibiyeti kaçırdı

·74·Spor
Brezilya, Fas maçında galibiyeti kaçırdı

Brezilya ve Fas milli takımları, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında C grubunda karşı karşıya geldi. Heyecanlı ve çekişmeli geçen maçın sonunda takımlar puanları paylaştı. Maçta perdeyi Fas açtı: 21. dakikada Ismael Saibari rakip fileleri havalandırdı. Brezilya ise 32. dakikada Vinicius Junior'un golüyle skoru eşitledi.

Maç boyunca Brezilya topa sahip olma konusunda üstünlük sağladı (%54). Fas ise %46 oranında topa sahip oldu. Buna rağmen şut sayısında Fas daha aktif göründü: toplam 13 şut çekerken, Brezilya'da bu sayı 8'de kaldı. İsabetli şutlarda Brezilya 5, Fas ise 4 isabet kaydetti.

Pas istatistiklerinde Brezilya 499 pas yaptı ve %87 isabet oranı yakaladı. Fas 473 pas verirken, pas isabet oranı %88 oldu. Faul sayılarında da mücadele sert geçti: Brezilya 16 kez kural ihlali yaparken, Fas 14 kez faul yaptı. Brezilya 2 sarı kart görürken, Faslı oyuncular maçı kartsız tamamladı.

Köşe vuruşlarında Brezilya oldukça aktifti (6). Fas'ta bu sayı 2 olarak gerçekleşti. Ofsayt konusunda ise Fas 1 kez ofsayta düşerken, Brezilya'da ofsayt kaydedilmedi. Bu sonucun ardından C grubunda Fas ve Brezilya 1'er puan topladı, ancak puan durumunda Fas birinci, Brezilya ise ikinci sırada yer alıyor.

BrezilyaFasFIFAIsmael SaibariVinícius Júnior
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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