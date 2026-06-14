Khamzat Chimaev, «RAF 10» turnuvasındaki ilk maçında zafer kazandı (video)

Karma dövüş sanatları ve güreş dünyasının hayranları için bu pazar sabahı oldukça sıcak ve beklenmedik olaylarla dolu geçti. ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrinde, uzun süredir beklenen ve büyük ses getiren prestijli «RAF 10» serbest güreş turnuvası sona erdi. Gecenin merakla beklenen ana maçı (main event), ara sıklette düzenlendi ve dünya sporunun en tartışmalı ve tanınmış yıldızları mindere çıktı.

Büyük bir merakla başlayan bu karşılaşmada, eski UFC yıldızı ve günümüzde BAE adına yarışan Çeçen asıllı yenilmez sporcu Khamzat Chimaev ile ezeli rakibi Amerikalı Dillon Danis karşı karşıya geldi.

İlk devrede hızlı bir «tuş» ve Chimaev'in mutlak üstünlüğü

İki yetenekli sporcu arasındaki mücadele başlar başlamaz, kendi tarzına sadık kalan Khamzat Chimaev bir saniye bile vakit kaybetmedi. İlk devrenin daha ilk dakikalarında sert bir saldırı düzenleyerek rakibinin bacaklarına daldı ve onu ustalıkla yere (parter) indirdi. Minderde Dillon Danis'i tamamen kontrol altına alan Chimaev, rakibinin omuzlarını yere bastırarak maçı «tuş» ile, yani net bir galibiyetle erken bitirdi.

Bu parlak zafer, Khamzat için bu prestijli ligdeki ilk maçında elde ettiği ilk büyük başarı olarak tarihe geçti. Çok konuşmasıyla tanınan Dillon Danis ise bu organizasyondaki kariyerinde ikinci kez mağlubiyet acısını tatmak zorunda kaldı.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla «RAF 10» turnuvasının ana maçının detaylarını ve sonrasında yaşanan olayları yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuvanın düzenlendiği şehir Turnuva adı ve sıklet Kazanan sporcu (Temsil ettiği ülke) Mağlup olan sporcu (Ülke) Maçın bitiş yöntemi ve süresi Maç sonu beklenmedik olay St. Louis

(ABD) «RAF 10»

(Ara sıklet) Khamzat Chimaev

(Birleşik Arap Emirlikleri) Dillon Danis

(ABD) 1. devrede,

«Tuş» (Net galibiyet) Minder üzerinde toplu kavga çıktı

Maç bitti ama kavga devam etti: Oktagonda toplu arbede

Ancak turnuva organizatörleri ve hayranlar için en şok edici olay henüz yaşanmamıştı. Başhakem, Khamzat Chimaev'in erken gelen net galibiyetini ilan edip maçı bitirdiğini duyurduğu anda minder üzerinde beklenmedik bir kargaşa yaşandı. Sporcular ve antrenör ekipleri arasındaki anlaşmazlık kısa sürede büyük bir toplu kavgaya dönüştü.

Güvenlik görevlileri ve organizatörler durumu kontrol altına almak için büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı. Bu kavganın turnuvanın itibarına ve sosyal medyadaki tartışmalara büyük bir darbe vurduğunu söylemek yanlış olmaz.

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